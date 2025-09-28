Incendiu la Mănăstirea Doamnei, din cauza unui scurtcircuit

Duminică, în localitatea Mănăstirea Doamnei, un incendiu izbucnit la o magazie de lemne, din cauza unui scurtcircuit produs la acumulatorul unui flex, a pus în pericol două locuințe.

Din cauza spațiului redus dintre clădiri, flăcările s-au extins la acoperișul casei proprietarului și la gospodăria vecină.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, reușind să limiteze propagarea incendiului.

În urma evenimentului, au ars: magazia de lemne (aprox. 10 mp), o parte din acoperișul casei și izolația a doi pereți, o anexă și izolația a doi pereți ai locuinței vecine.

Cauza probabilă: scurtcircuit produs la acumulatorul unui flex.

Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă:

păstrați uneltele cu acumulator în ambalajul original și nu le depozitați lângă materiale combustibile;

protejați bornele acumulatorilor;