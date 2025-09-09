Incendiu la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava – Botoșani

Un incendiu a izbucnit luni seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava – Botoșani, în zona localității Leorda. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, sprijiniți ulterior de un microbuz. Aceștia au constatat faptul că flăcările se manifestau la partea inferioară a locomotivei și că cei 12 ocupanți ai trenului (11 pasageri și un angajat CFR) erau ieșiți din interior. Pompierii au acționat rapid și au lichidat incendiul înainte ca acesta să se extindă la întreaga locomotivă. Pasagerii au fost transportați, în siguranță la Gara Botoșani, cu microbuzul Detașamentului de Pompieri Botoșani. Aceștia nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cel mai probabil, o defecțiune la sistemul de frânare ar fi cauzat incendiul.

#ISU_Botoșani