marți 28 octombrie, 2025
Incendiu la Coțușca, proprietarul a rămas fără locuință

Incendiu la Coțușca, proprietarul a rămas fără locuință

Un bărbat din localitatea Coțușca a rămas fără locuință, după ce un incendiu i-a cuprins casa și o magazie de lemne. S-a întâmplat noaptea trecută. În momentul producerii evenimentului, proprietarul nu se afla acasă — alarma a fost dată de vecini.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Coțușca și Stației Săveni, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Coțușca.
La sosirea echipajelor, casa și anexa ardeau în totalitate. Intervenția a durat mai bine de două ore.
A fost eliminat riscul unei explozii, după ce din locuință a fost scoasă o butelie.
Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind de natură electrică.

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus