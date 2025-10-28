Incendiu la Coțușca, proprietarul a rămas fără locuință

Un bărbat din localitatea Coțușca a rămas fără locuință, după ce un incendiu i-a cuprins casa și o magazie de lemne. S-a întâmplat noaptea trecută. În momentul producerii evenimentului, proprietarul nu se afla acasă — alarma a fost dată de vecini.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Coțușca și Stației Săveni, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Coțușca.
La sosirea echipajelor, casa și anexa ardeau în totalitate. Intervenția a durat mai bine de două ore.
A fost eliminat riscul unei explozii, după ce din locuință a fost scoasă o butelie.
Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind de natură electrică.