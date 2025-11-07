Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi. Acesta a fost stins repede de către pompieri

Un incendiu a izbucnit, joi seara, în interiorul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Dorohoi. La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, care s-au deplasat cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, ardeau mai multe cărți depozitate în spatele Sfintei Mese, cu degajări mari de fum. Datorită intervenției rapide, Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, Sfântul Chivot și Sfânta Masă au fost salvate, la fel și restul bisericii. Pompierii au acționat rapid și au reușit să localizeze incendiul.