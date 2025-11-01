Incendiu la acoperișul unei case din orașul Darabani

Noaptea trecută, un incendiu a cuprins o anexă și acoperișul unei case aflate în construcție, într-o gospodărie din orașul Darabani. La fața locului au intervenit, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani, Detașamentului Dorohoi și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Darabani, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SAJ. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la celelalte construcții din gospodărie.

Proprietara, aflată în afara locuinței în momentul izbucnirii incendiului, a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Cauza probabilă: scurtcircuit.