Incendiu izbucnit la vegetația uscată între localitățile Flămânzi și Prăjeni.

Ajunse la fața locului, echipajele de intervenție au constatat că arde vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, cu posibilitate de extindere la culturile de floarea soarelui din imediata apropiere. Incendiul a fost localizat și lichidat în cel mai scurt timp, iar cauza probabilă a fost stabilită ca fiind folosirea focului deschis în spații deschise.

Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată de pe marginea drumului județean 282B, între localitățile Flămânzi și Prăjeni.

Atragem atenția asupra faptului că folosirea focului deschis pentru igienizarea terenurilor, arderea gunoaielor, a deșeurilor și a altor materiale combustibile pot avea consecințe grave, atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra proprietății sau chiar vieții oamenilor.

În astfel de cazuri, flăcările se pot întinde cu repeziciune pe o suprafață mare, iar în condiții de vânt, incendiile de vegetație uscată sau de deșeuri menajere pot deveni și mai periculoase dacă se manifestă aproape de locuințe, de rețele de electricitate sau de locuri cu pericol de explozie.