Pompierii din cadrul Stației Săveni au intervenit, astăzi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje din comuna Manoleasa.

La sosirea forțelor de intervenție, ardeau aproximativ 180 de baloți de paie și 20 de metri pătrați dintr-o anexă gospodărească, existând pericolul de propagare a flăcărilor la două locuințe din apropiere.

Cu sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comună, pompierii au acționat rapid pentru limitarea extinderii incendiului, acesta fiind lichidat după aproximativ două ore.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost jocul copiilor cu focul.