Astăzi, pompierii botoșăneni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un uscător de cereale din municipiul Botoșani. Focul se manifesta în interiorul unei hale metalice, la o înălțime de aproximativ 20 de metri, cu degajări mari de fum.

Intervenția a fost extrem de dificilă din cauza structurii construcției și a accesului limitat. Salvatorii au acționat atât din interiorul halei, cât și din exterior, utilizând autospeciala de lucru la înălțime și sistemul de lance cu hidroperforare.

Au ars aproximativ 5 tone de semințe de floarea-soarelui, instalația electrică și două ventilatoare cu aer cald. Prin efortul echipelor operative, au fost salvate circa 45 de tone de cereale.

Cauza probabilă: scurtcircuit.

Intervenția a durat aproape două ore.