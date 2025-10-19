duminică 19 octombrie, 2025
Incendiu izbucnit într-un uscător de cereale din municipiul Botoșani

Incendiu izbucnit într-un uscător de cereale din municipiul Botoșani

Astăzi, pompierii botoșăneni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un uscător de cereale din municipiul Botoșani. Focul se manifesta în interiorul unei hale metalice, la o înălțime de aproximativ 20 de metri, cu degajări mari de fum.
Intervenția a fost extrem de dificilă din cauza structurii construcției și a accesului limitat. Salvatorii au acționat atât din interiorul halei, cât și din exterior, utilizând autospeciala de lucru la înălțime și sistemul de lance cu hidroperforare.
Au ars aproximativ 5 tone de semințe de floarea-soarelui, instalația electrică și două ventilatoare cu aer cald. Prin efortul echipelor operative, au fost salvate circa 45 de tone de cereale.
Cauza probabilă: scurtcircuit.
⏱️ Intervenția a durat aproape două ore.
Felicitări colegilor pentru profesionalismul și promptitudinea de care au dat dovadă!
ISU BOTOȘANI

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus