miercuri 27 august, 2025
Incendiu izbucnit într-un apartament situat pe Aleea Teodor Calimachi

Incendiu izbucnit într-un apartament situat pe Aleea Teodor Calimachi

În urmă cu puțin timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat pe Aleea Teodor Calimachi din municipiu.
La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta într-una dintre camerele apartamentului aflat la parterul blocului. Pompierii au acționat rapid pentru lichidarea flăcărilor și limitarea extinderii acestora la restul locuinței.
Proprietarii apartamentului au suferit un atac de panică, fiind asistați medical la fața locului de către echipajul SMURD, fără a necesita transportul la spital.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric defect.

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus