În urmă cu puțin timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat pe Aleea Teodor Calimachi din municipiu.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta într-una dintre camerele apartamentului aflat la parterul blocului. Pompierii au acționat rapid pentru lichidarea flăcărilor și limitarea extinderii acestora la restul locuinței.

Proprietarii apartamentului au suferit un atac de panică, fiind asistați medical la fața locului de către echipajul SMURD, fără a necesita transportul la spital.