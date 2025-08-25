Incendiu într-o gospodărie din localitatea Smârdan, după ce proprietara a încercat să igienizeze adăpostul pentru păsări

În această după-amiază, un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Smârdan, comuna Suharău, după ce proprietara a încercat să igienizeze adăpostul pentru păsări cu ajutorul unei făclii. Flăcările au cuprins anexa, existând pericolul ca acestea să ajungă la locuința aflată la doar câțiva metri distanță.

La fața locului au intervenit, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani, cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comună. Aceștia au constatat că ardea o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați și au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, împiedicând extinderea flăcărilor către casa de locuit.

Echipajul de prim ajutor SMURD a acordat îngrijiri medicale proprietarei în vârstă de 85 de ani, care a suferit un atac de panică. Aceasta a refuzat transportul la spital.