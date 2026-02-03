Incendiu într-o casă din orașul Ștefănești, cu două victime

Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui incendiu izbucnit, marți seară, într-o casă din orașul Ștefănești. Flăcările au cuprins bunurile din două camere, cel mai probabil din cauza unei sobe supraîncălzite.

În momentul producerii incendiului, în locuință se aflau o femeie de 95 de ani și fiul acesteia, în vârstă de 75 de ani.

Bărbatul s-a intoxicat cu fum, iar femeia a suferit arsuri la nivelul spatelui și mâinilor. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.