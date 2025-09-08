luni 8 septembrie, 2025
Incendiu în cimitirul din Zlătunoaia

Aveți grijă unde așezați lumânările aprinse atunci când mergeți la cimitir! Dacă sunt prea aproape de coroanele de flori sau de vegetație uscată, pot provoca incendii.
S-a întâmplat acest lucru, astăzi, în cimitirul din localitatea Zlătunoaia, comuna Lunca.
La fața locului au intervenit pompierii de la Punctul de Lucru Flămânzi, cu o autospecială de stingere, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Lunca. Primii care au ajuns la fața locului au fost pompierii voluntari. Aceștia au găsit în flăcări aproximativ o tonă de deșeuri menajere și circa zece metri pătrați dintr-o lizieră de salcâmi. Printr-o intervenție rapidă, pompierii au reușit să împiedice extinderea incendiului la întregul cimitir.
Pentru a preveni astfel de evenimente, recomandam respectarea următoarelor măsuri:
✔️ nu puneți lumânările aprinse în apropierea materialelor care se pot aprinde uşor;
✔️ asigurați-vă că lumânările se află în poziţie verticală şi sunt fixate într-un suport special;
✔️ stingeți întotdeauna lumânările înainte de a le muta.
ISU BOTOȘANI

