Incendiu de la un scurtcircuit în localitatea Tudor Vladimirescu-Albești

Un incendiu a izbucnit noaptea trecută, la o locuință din localitatea Tudor Vladimirescu, comuna Albești.

Flăcările au fost observate de un vecin, care a sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești, cu două autospeciale de stingere, dar și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comună . La sosirea acestora, ardeau două dintre cele patru camere ale casei, precum și acoperișul, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.