joi 25 septembrie, 2025
Incendiu de la un scurtcircuit în localitatea Tudor Vladimirescu-Albești

Incendiu de la un scurtcircuit în localitatea Tudor Vladimirescu-Albești

Un incendiu a izbucnit noaptea trecută, la o locuință din localitatea Tudor Vladimirescu, comuna Albești.
Flăcările au fost observate de un vecin, care a sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești, cu două autospeciale de stingere, dar și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comună . La sosirea acestora, ardeau două dintre cele patru camere ale casei, precum și acoperișul, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.
Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la întreaga construcție și la alte două anexe din apropiere. Incendiul a fost lichidat în aproximativ o oră și jumătate. Cel mai probabil flăcările au fost generate de un scurtcircuit.

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus