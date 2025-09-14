Noaptea trecută, un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din Stâncești. Un foișor și o parte din acoperișul casei au fost cuprinse de flăcări, cel mai probabil din cauza unui coș de fum neprotejat corespunzător.
Din fericire, pompierii de la Detașamentul Botoșani și SVSU Mihai Eminescu au reușit să împiedice extinderea incendiului la întreaga locuință și la construcțiile din apropiere.
Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani vă recomandă:
verificați și curățați periodic coșurile de fum;
tencuiți și văruiți partea din pod pentru a depista rapid fisurile;
îngroșați zidăria la trecerea prin planșee și păstrați distanța față de materialele combustibile;
montați detectoare de incendiu pentru a fi avertizați din timp în caz de pericol.
Siguranța locuinței depinde de fiecare dintre noi. Respectați aceste măsuri și protejați-vă familia și bunurile!