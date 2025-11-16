Încălcarea ordinului de protecție l-a dus la arest

La data de 14 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Hilișeu-Horia au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 52 de ani, din comuna Hilișeu-Horia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție. În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că la data de 14 noiembrie 2025, s-ar fi deplasat la locuința soției sale, de 47 de ani, din aceeași localitate, încălcând astfel măsurile impuse prin ordinul de protecție împotriva sa. Prin ordinul de protecție emis de către Judecătoria Botoșani, acesta avea obligația să păstreze distanța minimă de 100 de metri față de soția și locuința acesteia. Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Botoșani. La data de 15 noiembrie 2025, acesta a fost prezentat instanței de judecată care a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.