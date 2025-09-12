vineri 12 septembrie, 2025
Inaugurarea sediului ISU Botoșani și al Detașamentului de pompieri Botoșani

Sâmbătă, 13 septembrie, este o zi specială pentru noi ! Nu doar că sărbătorim Ziua Pompierilor din România, dar vom deschide și ușile noului nostru sediu din municipiul Botoșani.
De la ora 11:00 are loc inaugurarea oficială, iar apoi, până la 17:00, vă invităm la Ziua Porților Deschise la Detașamentul de Pompieri (str. Uzinei nr. 3).
V-am pregătit:
▪️exerciții și demonstrații;
▪️ tehnică de intervenție expusă;
▪️ cursuri scurte de prim ajutor;
▪️ jocuri și trasee interactive;
▪️ tiroliană și multe surprize pentru cei mici.
‍‍‍ Veniți cu familia, prietenii și copiii să descoperiți lumea pompierilor și să sărbătorim împreună curajul celor care sunt mereu la datorie!
❗️Important❗️
Mâine, 13 septembrie, în municipiul Botoșani, traficul rutier va fi restricționat după cum urmează:
• între orele 08:00 – 12:00, pe strada Ștefan cel Mare;
• între orele 11:00 – 12:00, pe strada Uzinei.
Recomandăm participanților la trafic să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

