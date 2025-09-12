Inaugurarea sediului ISU Botoșani și al Detașamentului de pompieri Botoșani

Sâmbătă, 13 septembrie, este o zi specială pentru noi ! Nu doar că sărbătorim Ziua Pompierilor din România, dar vom deschide și ușile noului nostru sediu din municipiul Botoșani.
De la ora 11:00 are loc inaugurarea oficială, iar apoi, până la 17:00, vă invităm la Ziua Porților Deschise la Detașamentul de Pompieri (str. Uzinei nr. 3).
V-am pregătit:
exerciții și demonstrații;
tehnică de intervenție expusă;
cursuri scurte de prim ajutor;
jocuri și trasee interactive;
tiroliană și multe surprize pentru cei mici.
Veniți cu familia, prietenii și copiii să descoperiți lumea pompierilor și să sărbătorim împreună curajul celor care sunt mereu la datorie!
Important
Mâine, 13 septembrie, în municipiul Botoșani, traficul rutier va fi restricționat după cum urmează:
• între orele 08:00 – 12:00, pe strada Ștefan cel Mare;
• între orele 11:00 – 12:00, pe strada Uzinei.
Recomandăm participanților la trafic să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.