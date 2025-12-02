Înaintări în grad la ISU Botoșani

În orice domeniu, recunoașterea muncii depuse este foarte importantă. Acest lucru l-au simțit, astăzi, șase pompieri, care au primit noile grade.
Cu prilejul Zilei Naționale a României, doi ofițeri și patru subofițeri care s-au evidenţiat prin modul exemplar de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, au fost înaintați în gradul militar următor, înaintea expirării stagiului minim.
Aceștia au fost avansați în gradele de:
maior: Narcisa – Adriana Pălimariu și Bogdan – Ionuț Aparaschivei;
plutonier adjutant șef: Gheorghe Cătălin Neculau, Ioan – Lucian Neculai și Teofil – Augustin Murgu;
plutonier major: Andrei Palade.
Cu această ocazie, prim adjunctul inspectorului șef al ISU Botoșani le-a transmis un mesaj de felicitare și, totodată, le-a cerut să lucreze, în continuare, în echipă, să dea dovadă de onestitate, modestie și responsabilitate.