marți 2 decembrie, 2025
Înaintări în grad la ISU Botoșani

În orice domeniu, recunoașterea muncii depuse este foarte importantă. Acest lucru l-au simțit, astăzi, șase pompieri, care au primit noile grade.
Cu prilejul Zilei Naționale a României, doi ofițeri și patru subofițeri care s-au evidenţiat prin modul exemplar de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, au fost înaintați în gradul militar următor, înaintea expirării stagiului minim.
Aceștia au fost avansați în gradele de:
▪️maior: Narcisa – Adriana Pălimariu și Bogdan – Ionuț Aparaschivei;
▪️plutonier adjutant șef: Gheorghe Cătălin Neculau, Ioan – Lucian Neculai și Teofil – Augustin Murgu;
▪️plutonier major: Andrei Palade.
Cu această ocazie, prim adjunctul inspectorului șef al ISU Botoșani le-a transmis un mesaj de felicitare și, totodată, le-a cerut să lucreze, în continuare, în echipă, să dea dovadă de onestitate, modestie și responsabilitate.

