Înaintări în grad la ISU Botoșani

În orice domeniu, recunoașterea muncii depuse este foarte importantă. Acest lucru l-au simțit, astăzi, șase pompieri, care au primit noile grade.

Cu prilejul Zilei Naționale a României, doi ofițeri și patru subofițeri care s-au evidenţiat prin modul exemplar de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, au fost înaintați în gradul militar următor, înaintea expirării stagiului minim.

Aceștia au fost avansați în gradele de: maior: Narcisa – Adriana Pălimariu și Bogdan – Ionuț Aparaschivei;

plutonier adjutant șef: Gheorghe Cătălin Neculau, Ioan – Lucian Neculai și Teofil – Augustin Murgu;

plutonier major: Andrei Palade.