In memoriam Dr. Dan HAMZA: ” Să asculți inima unui copil e cu totul altceva decât să asculți inima unui adult”

Medicul Dan HAMZA, unul dintre pionierii medicinii botoșănene, personalitate contemporană marcantă a județului, cu o carieră impresionantă pusă în slujba comunității timp de peste patru decenii, a trecut în neființă.

De numele său se leagă dezvoltarea Secției de Pediatrie din Botoșani, sub managementul său Spitalul de Copii devenind unul dintre marile spitale ale Moldovei și țării. Medicul Dan HAMZA a pregătit serii întregi de medici stagiari, unii dintre ei fiind membri de bază ai unor clinici universitare și care își aduc aminte cu plăcere și sunt mândri că s-au pregătit la Școala doctorului HAMZA.

Dispariția neașteptată a medicului Dan HAMZA a provocat un val de durere în comunitatea botoșăneană, numeroșii fiind localnicii care, de-a lungul anilor, copii și apoi părinți cu copii, au fost tratați și îngrijiți de acest ilustru pediatru, care s-a dedicat cu dăruire nobilei sale profesii.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!

*

Într-un interviu acordat pentru volumul ÎN SLUJBA COMUNITĂȚII BOTOȘĂNENE- O galerie a personalităților publice botoșănene din ultimele două decenii ( apărut în anul 2012 sub egida ACTUALITĂȚII BOTOȘĂNENE), OMUL Dan HAMZA ni se mărturisea cu câteva date biografice selectate:

” M-am născut la 1 ianuarie 1944, în localitatea Cârja din județul Vaslui. Ciclul primar l-am urmat în aceeași localitate, apoi am urmat liceul la Complexul Școlar Bârlad, pe care l-am absolvit în anul 1961. Am făcut doi ani de Școală Tehnică Sanitară la Arad apoi, în perioada 1963-1969 am urmat Institutul de Medicină Iași, Facultatea Pediatrie și am luat repartiția în județul Botoșani. Am lucrat timp de 3 ani ca medic de circumscripție și a urmat apoi secundariatul pe care l-am făcut la Spitalul de copii ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. În anul 1975 am luat examenul de medic specialist pediatru, apoi, în perioada 1980-1981, obținerea cei de-a doua specializări, în cardiologie pediatrică, cu stagiul efectuat la Clinica de Cardiologie de la Fundeni. Am fost primul și ultimul medic pediatru cardiolog din Botoșani. Pentru că o astfel de specializare presupune eforturi teribile. Când am început stagiul la Clinica de Cardiologie de la Fundeni și am fost pus să ascult cu stetoscopul inima unui adult, nu auzeam nimic…Să asculți inima unui copil e cu totul altceva decât să asculți inima unui adult…Vă pot spune că în timpul acelui an de stagiu efectuat la Fundeni, am rămas fără jumătate din podoaba capilară… De aceea, această specializare, cardiologie pediatrică, nu este tentantă pentru un medic.”

În anul 1989, medicul Dan HAMZA și-a definitivat pregătirea profesională, devenind medic primar. Timp de 40 ani, până la pensionare, acesta a lucrat numai la Spitalul de copii din municipiul Botoșani.

L-am întrebat de medicul Dan HAMZA ce momente deosebite l-au marcat pe plan profesional. Cu vizibilă nostalgie, domnia sa ne-a relatat:

” La primul meu contact cu secția spitalicească de copii de la Botoșani, care era o secție de pediatrie cu 100 de paturi, aceasta era condusă de un eminent pediatru, dr. Vasile Pancu. Prin retragerea sa la pensie, am preluat această secție care nu putea face față avalanșei de copii bolnavi. Sprijinit de către autorități, am demarat o largă campanie de creștere a numărului de paturi și a numărului de secții din această unitate spitalicească. Așa au apărut pe rând secția de Pediatrie II, secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, secția de Balneo-fizioterapie și recuperare medicală, secția de Reanimare și Policlinica pentru copii cu toate cabinetele de specialitate. Toate aceste noi apariții în structura spitalului au însemnat repetate drumuri de la Botoșani la București și eforturi deosebit de mari, printre care și aducerea la Botoșani a academicianului Alexandru Pesamosca, pentru a-i arăta efortul nostru în realizarea secției de chirurgie pediatrică. Pe tata Pese- cum i se mai spunea- l-am cunoscut foarte bine și am devenit buni prieteni. După ce a văzut secția mi-a spuus doar atât:” Dane, ai făcut aici o bijuterie”. Cum am făcut această bijuterie, numai eu am știut. Am umblat prin tot județul cu doctorul Nicu Holonca să aducem tot ceea ce era necesar. Secretar cu probleme economice era Constantin Boștină, care ne-a sprijinit cu tot ceea ce i-am cerut. Să te fi știut atunci că pleca vreun copil din spital fără 1-2 cutii de lapte praf sau fără medicamente, era nenorocire. Exista și o condică de medicamente pentru externare. Nu se făcea gargară atunci când era vorba de sistemul spitalicesc. Dr. Pesamosca s-a întâlnit atunci cu diriguitorii județului și într-o săptămână i-am adus pe doctorii Holonca și Livadaru și am dat drumul la secția pediatrică. După 5-6 ani de eforturi mari, această unitate spitalicească a căpătat titlul de ”Spital de Pediatrie” , care îngloba un număr de 6 secții, o Policlinică pentru copii, laboratoare, farmacie, un total de 320 paturi și un colectiv medical, personal mediu și auxiliar, entuziast și pus pe fapte mari. Satisfacțiile pe care le ai zi de zi la spital, nu le numeri niciodată și se uită foarte repede. Insatisfacțiile, mai ales cele profesionale, le uiți foarte greu, deoarece aceste sentimente le ai în fața unor eșecuri profesionale, care de multe ori nu sunt dependente de pregătirea sau voința sa. ”

Fiindcă a condus ani de-a rândul Spitalul de Pediatrie din Botoșani, l-am întrebat pe dr. HAMZA ce a însemnat pentru domnia sa managementul și pregătirea a generații și generații de tineri medici. Cu modestia sa recunoscută, medicul ne-a declarat:

” Fiind unul dintre marile spitale ale Moldovei și țării, Spitalul de Copii din Botoșani a avut cinstea de a pregăti serii întregi de medici stagiari, cu care ne mândrim în ziua de azi, , unii fiind membri de vază ai unor clinici universitare și care își aduc aminte cu plăcere de acest spital, în care au învățat practic și teoretic în perioadele în care și-au făcut stagiatura. Spitalul a avut dea lungul multor ani dese probleme economice. Sănătatea nu s-a scăldat niciodată în bani mulți dar în ciuda acestor deficiențe, copiii nu au simțit lipsa medicamentelor, a preparatelor dietetice și a materialelor sanitare și oricând am apelat la forurile conducătoare, am obținut ce îmi trebuie pentru spital.”

Referitor la problemele sistemului de sănătate din România, dr. HAMZA a pus degetul de rană:

” Din punctul meu de vedere, sistemul de sănătate din România, pentru un prim pas de îmbunătățire, trebuie cât mai mult posibil să oprească exodul de medici și personal mediu, ce au ajuns la această oră, să fie într-o măsură mare, baza asistenței medicale din străinătate. Medici de mare valoare profesională și morală părăsesc țara noastră și implicit și Botoșaniul, pentru a lucra în străinătate pe un salariu demn și condiții de muncă cu adevărat bune. Dacă nu se vor îndrepta condițiile de muncă ale medicului în spitale, dacă salariul nu va deveni corespunzător muncii și pregătirii unui medic, nu se vor obține rezultate pe măsura așteptării oamenilor.”

L-am întrebat pe medicul Dan HAMZA, în încheierea interviului, dacă pe plan profesional a avut cu crez anume după care s-a călăuzit. Declarația sa a fost simplă, emoționantă și totodată tulburătoare: ”Eu nu m-am abătut niciodată de la crezul meu: dacă nu poți să faci bine unui copil, străduiește-te să nu-i faci rău…”

A consemnat Vasile TIMOFCIUC