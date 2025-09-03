Impact dintre un tren de călători și un tractor cu remorcă

O persoană a fost rănită în urma impactului dintre un tren de călători și un tractor cu remorcă. Accidentul s-a produs, în urmă cu puțin timp, la o trecere la nivel cu calea ferată, fără barieră, în apropiere de localitatea Cervicești Deal. Trenul circula pe ruta Botoșani – Verești – Timișoara.

La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și una de descarcerare, dar și o ambulanță aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Forțele de intervenție au constatat faptul că șoferul tractorului era ieșit din interior, fiind conștient și cooperant. Bărbatul, în vârstă de 20 de ani, a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Cele 50 de persoane din tren nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii au acționat pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.