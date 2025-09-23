Trăim vremuri complicate și cred că toată lumea simte, în viața de zi cu zi, tensiunile și provocările politice.

Problema deficitului a pus guvernul în situația de a lua decizii grele, dar necesare dacă vrem stabilitate economică și o șansă să ieșim în sfârșit din acest impas național.

Guvernul Bolojan și-a asumat direcții clare – creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor statului. Îmi vine greu să cred că într-un consiliu județean sau într-o primărie nu există cheltuieli care pot fi optimizate. Să spui că doar pentru asta ar trebui să cadă un guvern mi se pare să dai de greu, nu să conlucrezi cu cei care vor să caute soluții.

Ce nu înțeleg mulți români e că nu avem prea multe opțiuni. Dacă nu strângem acum cureaua și nu reducem cheltuielile statului, nu facem altceva decât să prelungim instabilitatea în care ne învârtim de ani de zile. Și asta ne costă pe toți – salarii, pensii, prețuri mai mari, mai puține investiții.