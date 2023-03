GEORGICĂ MANOLE în dialog cu LILIANA BURAC: “Îl iubesc pe Domnul Eminescu pentru că și-a tatuat poezia în fiecare suflet al neamului nostru”

Georgică Manole: Să vorbim despre locurile natale, copilărie și familie, elemente determinante în poezia Lilianei Burac.

Liliana Burac: Am văzut lumina zilei pe 6 octombrie 1967, în satul Vlăsinești, fiind al treilea copil al familiei. Pot spune cu certitudine că m-am trezit în rai, într-o casă de chirpici, cum erau pe atunci toate casele din sat, cu pereții împodobiți cu scoarțe alese de mama în nopțile lungi de iarnă, cu cuverturi țesute pe paturi, cu țoale de cordele pe jos, cu stoluri de pânză albă, brodate manual, la ferestre și cu „bizbizuri” croșetate la geamurile ușilor. Am crescut cu lumina candelei aprinsă zi și noapte, cu mirosul de busuioc de la icoana la care am fost învățată să mă închin de mică și mi-au fost inoculate, cu dragoste și blândețe, valori morale inestimabile care m-au definit ca om.

Universul meu s-a extins odată cu trecerea anilor, când am început să pășesc dincolo de poarta curții părintești și am început să explorez dimensiunea socială. Voi fi mereu recunoscătoare tuturor dascălilor de excepție de la Școala Generală Vlăsinești, care prin profesionalismul, omenia și conduita exemplară mi-au devenit modele pe care m-am străduit să nu le dezamăgesc. Țin să-l menționez și să-i mulțumesc în mod deosebit domnului profesor GHEORGHE BURAC, care intuind potențialul meu creativ, m-a îndrumat spre lectura suplimentară și exercițiu.

De asemenea oamenii locului, frumoși la suflet și la chip, gospodari și înzestrați cu bunătate, smerenie și omenie, mi-au fost exemple de viață. I-am asemuit mereu cu sfinții, pentru că aveau mereu chipurile senine, în pofida traiului destul de anevoios. I-am iubit și îi voi iubi mereu pentru demnitatea cu care își purtau straiele simple, pentru bunul simț nelipsit în orice circumstanță, pentru mâinile lor crăpate de munca cu țărâna și înnobilate de verdele ierbii și mireasma florilor de câmp. Am învățat de la ei și de la familia mea modestia, ierarhia valorilor sufletești, religia adevărului, importanța muncii cinstite și măsura cuvintelor. Le voi rămâne pe veci îndatorată pentru că m-am simțit mereu una de-a lor, indiferent de cât timp a trecut și de ce distanțe ne-au separat. De asemenea le mulțumesc pentru universul tradițional în care m-au inclus și pe care l-au păstrat și l-au transmis cu sfințenie din generație în generație.

Despre locuri… îmi dau lacrimile când îmi amintesc șesul cu romaniță, livada înflorită de pe deal, viile pârguite, pădurea înverzită cu trilul păsărilor și florile de câmp din miezul verii. În volumul meu de debut „ EVĂ FĂRĂ RAI” am alocat un capitol, care se numește „UN RAI DE LUT”, oamenilor și locurilor care mi-au marcat existența. Închei acest subiect cu o strofă care sper să redea măreția primului meu rai:

De prunc, visam un șes cu romaniță,

De fată, mai visam câte-un fecior…

Livada înflorită și iarba-n deal la vie

Le voi visa și după ce-o să mor!

M.: Cum ați ajuns de la o “viață de împrumut” între Săveni și Mantova, la poezie?

L. B.: După toate transformările sociale de după 1989, m-am confruntat și eu cu realități și probleme pentru care nu aveam soluții. Dumnezeu ne-a binecuvântat, pe soțul meu și pe mine, cu doi copii minunați, dornici de învățătură, cu vise îndrăznețe și voință. Am luat drumul străinătății în momentul în care primul copil a intrat la facultate și credeam că într-un an voi reuși să adun niște bani care să ne permită să ne descurcăm pe termen lung. Dar cum socoteala de-acasă nu se potrivește cu cea din târg, am realizat curând că ne înșelam.

În momentul în care am conștientizat că sunt exclusă din viața mea am intrat într-un declin spiritual greu de descris și de înțeles de către cine nu a trăit o astfel de experiență. A fost cea mai grea luptă a mea cu mine și am făcut uz de toate „armele” pentru a rezista psihic. Priveam la viața mea ca la o vitrină, dar nu puteam atinge nimic din tot ce era al meu și iubeam cu sfințenie.

Atunci m-am cunoscut în adevăratul sens al cuvântului, am parcurs un proces de introspecție dureros dar constructiv pentru echilibrarea mea emoțională. Atunci mi-am retrăit amintirile dureros de intens și am visat plângând, pentru că nu mă regăseam în viața mea de împrumut. Așa mi s-a reactivat capacitatea de versificare și am încercat să-mi exprim frustrările într-o manieră diferită. În timpul exilului meu, mama mea „s-a dus să răsădească flori, într-o grădină după nori”… și atunci am scris cu lacrimi tot ce mi-a trecut prin suflet, despre părinți, despre sat, despre casa părintească.

Cu timpul am reușit să abordez și alte teme, am scris de la pasteluri la poezie de dragoste, am cochetat cu fabula și pamfletul. Trimiteam în mediul virtual, în privat, textele mele unor prietene, care m-au încurajat și au insistat să postez public. Deși eu nu aveam încredere în mine și aveam simțul ridicolului foarte activ, am constatat că oamenii empatizează cu scrierile mele, că se regăsesc și că mă încurajează să continui. Asta m-a motivat și m-a ajutat să-mi doresc să scriu, să fiu atentă la ce transmit și la calitatea versului. Apoi am început să public în antologii, în reviste și am reușit să public şi două volume.

M.: Vă simțiți un scriitor de provincie?

L. B.: Nu mă consider un scriitor. Sunt conștientă că a fi scriitor implică mult mai mult decât am oferit eu până acum. Pentru mine poezia este o pasiune, dar ca să evoluezi de la texte la operă este cale lungă. Da, pot spune că sunt un spirit înzestrat cu un bob de har și sunt chemată să-mi dezvolt abilitatea aceasta și să ofer tot frumosul de care sunt capabilă…dacă voi reuși…asta numai timpul va decide. În ceea ce privește termenul „de provincie”…cred că numele unui scriitor este validat sau nu de valoarea operei sale, că harul reușește să iasă la lumină și din piatră, și mai cred că provincialii au un atu în plus pentru că au o conexiune specială, atât între ei cât și cu toată Creația Divină. Ca să vă răspund la întrebare, dacă într-o zi mă voi putea numi scriitor, nu m-aș dezice de condiția mea de provincială, ba chiar aș fi mândră!

M.: De ce, pentru un poet, e necesară înțelegerea naturii umane?

L. B.: A fi poet nu înseamnă a scrie despre tine. Menirea poeziei este să atingă alte suflete. Deși oamenii sunt asemănători fizic și au sentimente comune, universul interior al fiecăruia dintre noi este unic. Ne deosebim prin experiențele pe care le-am trăit și ne-au marcat și prin nivelul spiritual la care ne situăm. A fi poet implică transpunere în diferite stări, metamorfozarea eului interior și multă fantezie. Aceasta devine o misiune imposibilă în momentul în care nu cunoşti natura umană, pentru că poezia ta va fi lipsită de esență și nu va atinge coarda sensibilă în sufletul cititorului.

M.: De ce îl iubiți pe Eminescu?

L. B.: M-am trezit cu Eminescu. Având frați mult mai mari, m-au învățat un fragment din “Luceafărul” cu mult înainte de a merge la școală și de a învăța despre opera sa. Poezia m-a atras ca un magnet, dintotdeauna. Am citit foarte mult în școală din opera eminesciană, am fost ajutată de profesori să descifrez universul magic din poezia clasică adevărată. M-a impresionat profund acuratețea versurilor, prozodia perfectă, maniera în care reușea să transmită emoția supremă cu cuvinte simple. M-am îndrăgostit de poezia clasică datorită lui Eminescu. Îl iubesc pe Domnul Eminescu pentru că și-a tatuat poezia în fiecare suflet al neamului nostru, pentru că a devenit parte din identitatea fiecărui roman, pentru că a avut atâtea vise în versuri cât să ne ajungă la toți , pentru eternitate.

M.: Ați fost plecată câțiva ani din țară. Cum se vedea România de acolo?

L. B.: Eu mi-am purtat țara în suflet pe oriunde m-au dus pașii. Indiferent cât e de frumos prin alte locuri nicăieri nu este ca acasă. Am suferit de dorul țării mele și am mulțumit plângând lui Dumnezeu de fiecare dată când i-am simțit țărâna sub picioare.

Deși sunt diferențe semnificative în multe aspecte, nu aș putea trăi definitiv pe alte meleaguri.

România se vede ca o Cenușăreasă a Europei, limitată și condiționată de puteri străine, care îi râvnesc bogățiile și frumusețea, dar care nu va putea fi nicicând deposedată de inteligența și spiritualitatea sa.

M.: Aveți un gând pentru revista “Memento mori”?

L. M.: În primul rând vreau să-mi exprim recunoștința față de domnul OVIDIU CHELARU, președintele Societății Scriitorilor Botoșăneni, pentru onoarea de a mă număra printre membrii distinsei societăți. Apreciez în mod deosebit revista MEMENTO MORI pentru că dă posibilitatea autorilor, prin textele publicate, să fie evaluate, la un alt nivel, de persoane competente. Apreciez de asemenea că se insistă pe calitatea textelor și se pune accentul pe poezia clasică, deși sunt timpuri defavorabile. Apreciez și mă înclin în fața fiecărei persoane care face posibilă apariția revistei MEMENTO MORI în mod constant.

Ar fi de dorit doar o promovare mai intensă și acțiuni care să plaseze revista la îndemâna publicului larg, în librării și biblioteci. De asemenea s-ar putea organiza evenimente specifice, ca cei care se străduiesc să țină această publicație la nivelul la care e concepută, să se cunoască și să aibă o colaborare constructivă.

G. M.: Propuneți cititorilor revistei “Memento mori” o poezie care vă reprezintă.

ȘI RELIGIA, ȘI VICIUL… Prezumtivă entitate, aș amaneta o moarte enigmaticei beții… De-a mai risipi o viață, să-ți pot descifra pe față… cine ești , de unde vii… Nu-ți arăți ochii, nici gura, îți simt ritmul și măsura, exaltând între sinapse Și îți intuiesc sublimul, prozodiei, din declinul… curbei… dintre sâni și coapse.

Impasibilă codană…ce mi-ai strecurat în prană, să fiu aptă de delir, Ce complex de ecuații am parcurs să-ți intru-n grații și să cred că te respir… La a câta întrupare am fost condamnată, oare, ca să-ți satisfac capriciul, Să-mi fii flacăra din coastă, când căpruie, când albastră, și religia, și viciul?! Cum ai împlântat , codană, în natura mea umană o sămânță de desfrâu, De-mi smulg cuiele din cruce și le moi în umbra-ți dulce, când îmi poruncești să scriu… Mi-ai contaminat destinul, să-mi primesc din har tainul și să stau mereu la pândă, Dar la cina ta de rime, eu sunt sluga fără nume, ce-a rămas mereu flămândă. Cu ce ți-am greșit în verbe, de-mi impui doar posturi negre, cu strictețe de ascet, Ascunzi aura din rimă, îi dai forme de duzină și tristețe de poet… Îmi scoți simțurile-n palme, îmi rupi sufletul din carne, mi le-mprăștii în eter, Și-mi sfidezi capacitatea de-a-mi găsi identitatea în albastrul efemer… Cu astfel de stratageme am atins ades poeme emanate de divin, Dar natura mea profană, din sorgintea mea umană, nu-mi dă voie să exprim… Viziunea mea îngustă îngrădește, ca o cușcă, Eul meu spiritual Și-acel strop de fantezie, dus pe culmi de nebunie, se clasează în banal… Ireală întrupare…poate această provocare este mai presus de mine… Sunt o sumă de senzații, de emoții și vibrații, când interferez cu tine… Mi-o fi fost inoculat vreo fărâmă de talant , într-o oarecare soartă… Percep foamea și beția, dar nu stăpânesc magia de a te transpune-n ARTĂ!