GEORGICĂ MANOLE ÎN DIALOG CU POETA MIRELA BUTACU : “ador versul clasic și Eminescu m-a ajutat să îmi definesc stilul poetic”

Georgică Manole: Cred că i-ar interesa pe cititorii noştri să le spuneţi de unde veniţi şi unde aţi ajuns.

Mirela Butacu: M-am născut și am crescut în satul Liveni, comuna Manoleasa, la 26 aprilie 1973, un loc mirific, de neuitat pentru oricine îi calcă ulițele. Acolo am întâlnit oameni minunați, frumoși la suflet, bătrani înțelepți, dascăli buni de la care am avut de învățat și mă pot lăuda că am primit cei șapte ani de acasă de la părinții mei. Cu trecerea timpului am părăsit satul natal și am mers la studii în Botoșani, la liceul “Mihai Eminescu”, pe atunci cu profil industrial. După terminarea lui, după alți câțiva ani, l-am cunoscut pe soțul meu, mutându-mă în Săveni(Petricani), unde locuiesc și în prezent. Deși am ceva timp de când locuiesc în Săveni, inima mi-a rămas la locurile copilăriei mele, la Prutul cel cu ape învolburate, la pădurea cea umbroasă unde mergeam adesea, la biserica din apropierea casei mele, la curtea unde pășeam desculț …la tot ce mi-a definit ființa din clipa când am văzut lumina zilei.

G. M.: Cum şi când aţi fost „contaminată” cu virusul poeziei?

M. B.: Prin anii ’90 au avut loc multe schimbări în România, toate domeniile au fost date peste cap și a fost o perioadă grea pentru toți tinerii care își începeau activitatea în muncă. A fost o perioadă de dezechilibru și pentru mine, fiindcă m-am retras o perioadă lângă părinții mei, ajutandu-i la munca în gospodărie, la muncile agricole. A urmat o perioadă de singurătate când m-am “rupt” de cei de vârsta mea. Îmi petreceam timpul liber citind și aprofundând diverse opera. Mă încânta să am lumea mea care mi se descoperea prin citit. Într-o zi am luat condeiul și am scris o poezie de dragoste. Încercasem și în liceu să scriu, cream poezii amuzante pentru colegii mei, şi atunci am descoperit că am acest har, cuvintele curgeau de la sine, nu forțat. Și așa am început să îmi petrec serile tarzii de toamnă și iarnă, aflând acest mod de a-mi exprima trăirile, emoțiile, nemulțumirile și tristețile.

G. M.: Ştiţi că v-am citit poezia şi am şi scris despre ea. De ce vă puneţi într-o relaţie de congruenţă atât de evidentă cu toamna?

Pentru mine anotimpul toamna a fost un anotimp al abandonului, al lipsei de speranță, al tristeții profunde, al renunțărilor. Moartea vegetală din jur îmi conducea pașii gândului spre “chilia” sufletului, reușind parcă să “desfrunzesc” și eu de zambet și speranță, șă îmi conturez acolo, sub candela inimii, un adăpost unde să îmi plâng deziluziile, decepțiile, neîmplinirile.

Toamna mă inspiră cel mai mult, poate am imprimat în profunzimile ființei un acord bacovian care iese în evidență în zilele mohorâte ale toamnei și în nopțile lungi și întunecate ale acestui anotimp.

Nu pot spune că doar iubesc acest anotimp, îl aștept chiar în fiecare an, căci simt cum muza mea îmi pregătește atmosfera și mă inspiră la cote maxime.

G. M.: Cum e să trăieşti în poezie?

În poezie te scufunzi.

E o lume in care găsești noi definiții iubirii, suferinței, dorului, fericirii, furiei.

Cel care scrie se transformă, devine singuratic, rămânând adesea fără prieteni. Având o viață foarte încărcată cu serviciul, cu sacrificii pentru familie, de multe ori nu îmi mai rămane timp pentru scris și muza mă ceartă aspru, suferind chiar din cauza acestui aspect. Dee când public pe internet ceea ce scriu, am mulți urmaritori, le citesc comentariile lăsate la fiecare poezie și rămân impresionată de trăirile lor. Mulți se regăsesc în versurile mele, deci am încă un motiv să nu renunț la scris. Public știind că poeziile au ecou. Nu știu dacă aș putea să mai trăiesc fară poezie! Inspirația vine de multe ori când am altceva de făcut dar încerc să nu las să se piardă, să dau contur ideilor ce-mi vin și să nu supăr muza. Voi fi un cerșetor de timp la poarta eternității!

G. M.: Faceţi un comentariu la o carte de versuri de-a dumneavoastră.

M. B.: Voi spune câteva cuvinte despre ce-l de-al doilea volum de versuri, “Aripi spre infinit”.

Pentru mine acesta reprezintă diferite stări, de la fericire la tristețe profundă deci este, prin definiție, un curcubeu sentimental. El cuprinde poezii în mare parte de dragoste dar in el am inclus și poezii despre sat, copilărie, dorul de părinți și locurile natale. Furtuna prezentă într-un zbucium sufletesc de moment se estompează printr-un senin plin de melancolie, care transcende cititorul într-o lume a propriei copilării, cu frumusețea ei aparte, rămânând cu o urmă de regret pe corzile sufletului, urmă ce nu o va putea scoate nimic și nimeni.

G. M.: Care este relaţia poetei Mirela Butacu cu Mihai Eminescu?

M. B.: Ca pentru mulți poeți și pentru mine Mihai Eminescu a fost un exemplu unic de expunere a ideilor în cuvinte. Studiind la liceul “Mihai Eminescu”, am fost fascinată de marele geniu și am simțit parcă o chemare din partea lui. Am prins și centenarul(100 de ani de la moartea sa), când eram in clasa a unsprezecea, prin ’89. Atunci liceul s-a îmbrăcat în sărbătoare, cu oaspeți de seamă și evenimente culturale. Nu aveam o carte de Eminescu, nu se prea găseau prin librării. Ca să citești trebuia să împrumuți de la biblioteca liceului. La orele de meditații, când îmi făceam temele, uneori citeam din poeziile lui și trecea timpul mai ușor. Pe atunci nu aveam acces la televizor și cititul era o îndeletnicire la îndemână. Eminescu nu a fost doar un poet care împletește în mod exepțional cuvinte în rime…Eminescu a fost însuși esența muzei poetice întrupată pe pământ românesc, muză încinsă cu tricolor, încălțată cu opinci, îmbrăcată cu ie, trimisă să transmită ecoul strămoșilor, generațiilor viitoare. Ador versul clasic și Eminescu m-a ajutat să îmi definesc stilul poetic.

G. M.: La ce mai lucrează poeta Mirela Butacu?

M. B.: Timpul meu, după cum am spus e limitat, nu reușesc să fac întotdeauna ce îmi propun, dar lucrez la cel de-al treilea volum de poezii.

Am idei și pentru un roman dar de proză mă voi ocupa mai târziu, dacă îmi va permite Divinitatea.

Aș vrea să dăruiesc semenilor din infinitul meu. Acum când știu și simt că sunt apreciată și citită vreau să las ceva în urma mea.

Poate asta e menirea mea, misiunea mea pe acest pămant. Fiecare, la un moment dat, își descoperă vocația. Simt că asta e vocația mea. Cunoscuții îmi spun Mira. Intr-o zi mă gândeam că Mira, anagramat, înseamnă rima! Voi impregna timbrul meu valoric pe orice suflet care vibrează la artă și frumos. Nimic nu e dat la întamplare, nimic nu se naște fără a avea un rost. Mulțumesc Divinității pentru acest dar!

G. M.: După cum ştiţi, la Botoşani se editează revista „Memento mori”. Aveţi un punct de vedere?

Mă bucur că m-ați întrebat asta.

Frumoasă inițiativă cu implicarea domnului președinte Ovidiu Chelaru și a celorlalți redactori. Sunt multe talente în județul nostru și e minunat că există această Societate a Scriitorilor Botoșăneni. Dar ca să aibă ecou, ar fi bine ca revistele să se tipărească în dublu exemplar pentru fiecare scriitor și aceste reviste să ajungă în bibliotecile unor licee. E o propunere, un punct de vedere. De apreciat este și ceea ce faceți dvs cu rubrica aceea la ziar, “Loc de dat cu… epigrama”, de apreciat este și implicarea dvs in promovarea talentelor actuale prin acele recenzii la cărţi şi prezente în revistă. Nu mulți sunt cei ce fac astfel de lucruri gratis.Vă mulțumesc pentru cele două recenzii la cărțile mele. Ați punctat atât de bine ideile, într-o descriere atât de elocventă. M-am gândit că mi-ar plăcea o întâlnire cu toți scriitorii Societății noastre. Ar fi frumos să ne strângem mâna, să ne cunoaștem, să dăm citire unui fragment sau a unor versuri publicate în revistă, în cadrul unui cenaclu literar. Mi-ar plăcea să aibă loc chiar aici, la Casa de cultură din Săveni. Sunt sigură că domnul primar de la noi ar fi de acord să ne pună la dispoziție această locație. Dacă a trecut pandemia putem reveni la normalitate.