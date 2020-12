GEORGICĂ MANOLE ÎN DIALOG CU MARIA PANCIUC-BUCĂTARU

Georgică Manole: O parte a vieţii v-aţi petrecut-o în serviciul Muzeului Judeţean Botoşani. Care au fost implicaţiile Mariei Panciuc-Bucătaru în această instituţie de cultură?

Maria Panciuc-Bucătaru: Mă simt onorată că mă aflu astăzi, aici, față în față cu dumneavoastră, „poet și eseist de înaltă anvergură“, așa cum vă numea deosebitul om Gheorghe Hreapcă. Din capul locului vă pot spune că muzeul a fost cel mai important. Spuneam în cuvântul cititorului la prefațarea volumului de versuri „Lacrimi de cristal“ că cea mai frumoasă parte a vieții mele este cea trăită și desfășurată în muzeu. Cu multă emoție credeam atunci că în muzeu „creierul nu doarme niciodată“. Dăruirea mea totală și necondiționată pentru această muncă titanică pe care am desfășurat-o în acea perioadă mi-au adus nenumărate satisfacții profesionale, dar și de suflet (vezi „Mărturii scrise“, vol. I și II, Editura Quadrat, Botoșani, 2013).

În Muzeul Județean de Istorie am intrat ca muzeograf pentru sectorul artă, odată cu apariția Legii patrimoniului cultural național, nr. 63 din 1974. A fost o muncă ce mi s-a potrivit „ca o mănușă“, vorba populară. Alături de un minunat colectiv de oameni profesioniști, dedicați acestei munci deosebite, aveam de dus o perioadă foarte grea. În primul rând erau pe autofinanțare. Muzeele erau în reorganizare, unele erau doar proiecte numai pe hârtie și trebuiau reconstruite de la zero.

Nu după multă vreme am devenit director al muzeului și apoi al Complexului Muzeistic Botoșani, după schimbarea titulaturii la Direcția Generală a Muzeelor București. Nu aș vrea să semene a laudă, dar a fost cea mai grea perioadă din viața muzeelor, cu cele mai notabile realizări. Toate aceste împliniri au fost posibile doar cu munca colectivului format din oameni devotați, credincioși muncii de cercetare. Aș aminti doar câteva nume: prof. Gheorghe Median, etnologul Steliana Băltuță, fotograful Ioan Melici, prof. Ionel Bejenaru, graficianul Adrian Ciurariu și mulți alții. Păstrez și acum în minte fila agendei mele de lucru pe care sunt bifate realizările și obiectivele finalizate după reguli și principii fixe. Doar câteva le-aș aminti. Am inițiat o activitate care avea să cimenteze relațiile muzeului botoșănean cu personalitățile culturii românești, cu instituțiile de cultură din toată țara. Este vorba de sesiunea anuală științifică intitulată „Județul Botoșani, străvechi pământ românesc, vatră de locuire continuă“. Organizată pe 5-6 secțiuni, întâlnirile la Botoșani erau adevărate sărbători. Comunicările rezultate din cercetările făcute de intelectuali de frunte a culturii românești erau savurate de publicul doritor de cunoaștere. Apoi, după fiecare sesiune de comunicări, apărea „Hierasus“, revista anuală a acestor întâlniri de suflet. Cele două volume de „Mărturii scrise“ de mai târziu au apărut ca un omagiu adus tuturor celor care au colaborat cu muzeele botoșănene. Corespondența mea personală a numărat peste 600 de scrisori în toți anii cât am fost director.

Aș menționa pe scurt și alte realizări: înființarea Laboratorului de Conservare și Restaurare, a Secției de Etnografie care avea nevoie de un spațiu, a Secției de Artă, reorganizarea Secției Contemporane a Muzeului de Istorie, reorganizări la Casele Memoriale, „George Enescu“, „Nicolae Iorga“, la Ipotești, Casa memorială „Mihai Eminescu“ care nu avea gard și porți iar vitele satului treceau spre casă pe sub statuia poetului. Sunt doar câteva din realizările unde mi-am lăsat câte o parte din sufletul meu. După copiii pe care i-am născut și i-am crescut, acestea toate făcute în Muzee sunt cele mai de preț lucruri din viața mea. Dacă sunt astăzi ceea ce sunt, se datorează conectării mele cu sursa permanentă de iubire, lumină, cultură, dragoste venită de la oamenii de seamă din țară și poate nu numai, cu care am relaționat extrem de fericit. Totul am scris în cele o mie de pagini, în volumele „Mărturii scrise“, vol. I și II.

Întâlnirile cu acești oameni speciali le asemuiam mereu cu „Cina cea de taină“. Intram în spațiul lui Dumnezeu de unde luam lumină, curățenie sufletească, știință, zbucium în căutările ce urmau. Dar, înainte de toate, învățam ierarhia lucrurilor în jurul nostru, simțind că îmi găsesc locul mai ușor printre oameni.

Acum, aici, încă îmi port mândria pentru iubirea nesfârșită pe care am primit-o de la personalitățile care m-au adoptat necondiționat. Așa mi-am făcut designul vieții și mi-am înnobilat sufletul, ajutând și pe alții.

G.M.: Ştiu că v-aţi ocupat de organizarea Muzeului Ceramicii de la Mihăileni. Cum v-a venit ideea şi dacă acest muzeu mai există şi astăzi?

M.P.-B.: Îmi face plăcere să mă întrebați despre „Muzeul de Artă și Ceramică“ de la Mihăileni. În „Mărturii scrise“, vol. II, am un capitol special intitulat „Români adevărați“, dedicat celor care nu au uitat de unde au plecat, Maria și Nicolae Zahacinschi, cu care am purtat o corespondență pe durata a câțiva ani. Această familie de farmaciști iluștri și-au găsit un loc de onoare în comuna unde s-au născut, dorind să facă o donație cu cele mai reprezentative exponate din vasta lor colecție.

Această corespondență avea un singur scop, să fie puse bazele unui Muzeu de Artă Populară în satul natal al marelui om, al farmacistului Nicolae Zahacinschi, născut în anul 1919, pe 5 noiembrie în comuna Mihăileni. Paralel cu profesiunea sa de credință, acea de farmacist, multitudinea de funcții și răspunderi în acest domeniu, Nicolae Zahacinschi cu soția sa Maria a colecționat artă populară din toată lumea. Pasiunea lui a mers atât de departe, încât nu s-a mai putut opri până la sfârșitul vieții. Cu mult drag îmi amintesc apartamentul din București, atât de împovărat de multitudinea exponatelor, de o diversitate rar întâlnită: etnografie, ceramică, ouă încondeiate, costume populare, toate piesele pământului care, toate la un loc constituie arta populară.

În învălmășeala aceea de obiecte care de care mai interesante și mai valoroase, în dormitorul familiei, pe capătul patului, erau două vase (ulcele) a căror proveniență era atelierul din Mihăileni, puse acolo, aproape de locul unde neobosita familie căuta odihna, parcă anume să le aline dorul de meleagurile natale. Niciodată nu am să uit cum privea la aceste obiecte și cât de reușite i se păreau. Numai un om cu mult dor în el putea să se comporte așa.

Ajunsesem ca întâlnirile pe care le aveam cu deosebita familie să se desfășoare ca adevărate ceremonii. Ca la o casă domnească se pregătea masa și, de la întâlnire și până la despărțire, reușeam să avansăm cu tot ce ne-am propus. Rând pe rând, în câteva etape, am reușit să aducem foarte aproape visul Domnului Zaha­cinschi să devină realitate. La Primăria comunei Mihăileni am găsit o înțelegere nemaipomenită. Cu o deschidere totală spre acest act de cultură, în ultimă instanță, primarul comunei Mihăileni a pus la dispoziție clădirea care parcă aștepta să i se dea așa o destinație. Consiliul Popular Mihăileni pregătise casa respectivă pentru o bibliotecă comunală. Conform zicalei „că nu este pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește”, de data aceasta s-a nimerit bine, foarte bine. Brazii de la poartă, ce străjuiau cu atâta „dragoste” de la prima vi­zi­tă făcută la acel locaș, aveam să-i țin minte toată viața.

O scrisoare avea să-mi dea în vileag bucuria mea pentru această „construcție muzeistică” atât de importantă pentru fiii satului Mihăileni.

După ce am trimis scrisoarea, aveam să primesc un răspuns tot așa de încărcat de bucurii, ca și rândurile mele. De aici s-a înființat corespondența noastră care a cimentat o prietenie și o relație dintre cele mai fru­moase. În Muzeu, la secția etnografie, aveam o colegă harnică și cu un simț al muncii rar întâlnit, în persoana profesoarei Steliana Băltuță. De câteva ori am luat-o la București și am introdus-o în atmosfera aceea așa de prielnică pentru a se naște secția de ceramică, acel Muzeu de artă populară din orașul Mihăileni. Mai departe cu tot ce a fost, nimic nu ne-a stat în cale să ajungem la un rezultat final fericit. În anul 1986, pe 28 octombrie, avea să se facă inaugurarea (deschiderea muzeului). Cu multă bucurie am luat cunoștință de finalizarea obiectivului, căci, din păcate, eram „promovată” să fac activități culturale de altă factură, doar de aproximativ 8 luni.

Cu regret vă pot spune că muzeul nu mai este, a avut viață scurtă, dar exponatele sunt în patrimoniul Secției de Artă Plastică – Etnografie. Șefa secției, Laura Tocariu, mi-a spus de multe ori că, pe cât posibil, valoroasa colecție donată este valorificată prin studii, articole, albume de colecție, de către specialiști. Motivul încetării activității muzeului din Mihăileni, stimate domnule prof. Georgică Manole, nu-l mai „evocăm“. De fapt, și acest lucru se înscrie în neputința noastră de a rezista în fața greutăților inerente.

G.M.: Atelierele de pictură pentru artiştii amatori din Zona Moldovei au o poveste a lor. Putem s-o aflăm şi noi?

M.P.-B.: În plină activitate muzeistică m-am pomenit promovată în funcția de președinte al comisiei politice și cultural-educative în cadrul C.J.S. Pierdusem tot ce era concret, frumos, folositor pentru sufletul meu. Simțeam nevoia să caut un punct de sprijin.

Trebuia să caut ceva de care să mă prind, să am echilibru, ceva ce să fie numai al meu, făcut numai de mine. Așa s-a născut Atelier – tabăra de pictură pentru amatori.

Terenul pentru această activitate era superb! În Întreprinderi erau oameni talentați, educați, sănătoși la minte și la trup. Aveam să lupt până să mi se aprobe această activitate.

De aici a început pentru mine o nouă epocă.

Am făcut o adresă stas și am trimis-o în toate unitățile economice și nu numai, în care solicitam participarea la Tabăra de creație „Atelier 87”. Menționez că fiecare ediție avea anul în curs, pentru identificare.

Așa am adunat un număr apreciabil de artiști amatori din toată Moldova (șapte județe).

Ca o gură de aer a fost această activitate, căci într-un fel îmi continuam cercetarea în artă, dar sub alte aspecte.

După adresa trimisă am întocmit programe de lucru, regulamente de funcționare în toate detaliile.

Pe cât posibil voi reda spre exemplificare câteva din acestea.

Din toate unitățile botoșănene au început să apară fișe personale completate, care au fost propuse de mine spre a fi bază de înscriere.

La fel am procedat prin Consiliile Sindicatelor „Comisia de cultură și educație politică cu județele din Moldova”. Am realizat acea legătură într-o idee comună de a ne aduna pentru un exercițiu al inimii pe tărâmul artelor – în speță arta plastică.

La prima ediție de acest fel – de documentare și creație a artiștilor plastici amatori, au aderat nespus de multe unități economice și culturale, care au dorit să-și sprijine reprezentanții. Viorel Budeanu, fie-i țărâna ușoară, ne-a oferit cazarea și masa contra-cost în Casa de copii Pomârla, unde era director, Viorica Bânţu – pri­ma­rul orașului Săveni, Ortansa Ţanţur – primarul co­mu­nei Ripiceni, Călin Mircea – președintele C.A.P. Ripiceni și mulți alții.

Multe unități economice: Întreprinderile de Confecții Botoșani, Dorohoi și Săveni, Întreprinderea de Morărit și Panificație, Tipografiile Botoșani și Dorohoi, Întreprinderea de Industrializare a Cărnii, Întreprinderea de Stat „Avicola”, Întreprinderea Piscicolă, Întreprinderea Viei și Vinului, Întreprinderea Laptelui, Integrata și multe altele ne-au fost aproape.

Iată că m-am pomenit într-o rază de lumină în care se părea că îmi voi găsi capătul de care să mă prind. Mi se luaseră multe lucruri, dar trebuia singură să-mi construiesc ceva în loc.

În perioada 5-15 iulie am adunat pentru Ediția I treizeci de artiști plastici din județul Botoșani și toate județele Moldovei: Iași, Vaslui, Piatra Neamț, Suceava, Vrancea și Galați.

Timp de 10 zile, prestigioșii noștri participanți s-au documentat, au creat, au vizitat județul Botoșani și au pătruns în tainele frumuseților ce au fost repartizate acestui loc de unde începe țara. La sfârșit, toate lucrările erau adunate, jurizate de o comisie de artiști profesioniști. Se organiza o expoziție unde avea loc acel schimb de idei, de gânduri, de sentimente care cimentau prietenii, dar șlefuiau și îmbogățeau creațiile artistice. Artiștii profesioniști ca Victor Hreniuc, Theodor Valenciuc, criticul de artă Valentin Ciucă, aduceau observațiile de rigoare în beneficiul artei și creației.

Prima ediție a adunat spre expunere 100 de lucrări de pictură, rod al muncii, al trudei, dar și al satisfacției, cred eu, în rândul oamenilor talentați din întreprinderile și instituțiile județelor din Moldova. Artiști amatori, care cu îndrăzneala lor, au imortalizat pe pânze crâmpeie de viață și de muncă ale oamenilor din județul nostru, care timp de 10 zile a fost gazda acestor oameni care și-au demonstrat măiestria și au reușit să dezlege taine ale sufletelor omenești, să interpreteze și să înfățișeze crâmpeie de bine la cultivarea gustului pentru frumos, așa cum numai un astfel de mijloc de exprimare îl poate cultiva.

Îmi amintesc cu drag cu câtă credință au pornit la drum acești reprezentanți în primul rând ai artei și frumosului, dar și ai unităților economice, în special din județele Moldovei.

Cât de consecvenți au fost în această activitate și modul cum au acceptat totul, au vegheat până în ultima clipă la această activitate pe care doream să o consolidez, într-o continuitate permanentă de muncă și viață.

Simțeam multe inimi bătând lângă a mea care-și contopeau sufletele cu cele ale artiștilor. Aceștia toți, cu dragostea lor, au înlesnit artiștilor documentarea în acele locuri istorice pe unde încă se simt pașii poetului Mihai Eminescu, Samson Bodnărescu – ceea ce a dat imbold participanților noștri.

Atunci aveam în minte o idee pe care am și expri­mat-o la vernisajul primei ediții.

Doream o asociație a artiștilor plastici amatori, ca­re să aibă misiunea să ocrotească și să îndrume artiștii plastici, să-i sprijine în activitatea de documentare și mai multă înțelegere tocmai pentru condițiile lor de viață și pentru timpul lor liber, mai prețios decât orice lucru prețios.

Expoziția primei ediții a purtat numele „Omagiu muncii și creației”.

Unii din participanții de atunci nu mai sunt tineri, nici începători în calea lor de înfruntare și căutare a frumuseților lumii. Au ajuns maturi și consacrați acestui gen de activitate.

Dacă ar fi să pomenim doar câțiva: Ștefan Popa Popas – mare grafician, Corneliu Dumitriu, Liviu Şopte­lea, Constantin Cristescu, care a cochetat și cu poezia și se pare că i-a mers bine și cred că sunt mulți pe care eu nu am avut posibilitatea să-i am în modestul meu vizor.

Cred că aș mai avea ceva foarte important să mai spun. Mereu doream să aflu care era părerea participanților la aceste activități și să consemnez în presă câteva din opiniile acestor oameni.

G.M.: A venit Revoluţia şi ne-a obligat să traversăm etapa postrevoluţionară. Cum percepeţi clasa noastră politică de azi?

M.P.-B.: Din punct de vedere politic suntem varză, pentru că acei care au venit nu pricep nimic ce au făcut alții înaintea lor. De fapt nici detronații nu-și dau seama de noile hotărâri pentru viața românilor. Un popor dezbinat, în veșnică căutare de aliați pentru a învinge pe alții care par a fi mai puțin români ca ei. N-ar fi nimic rău în asta dacă s-ar rezolva problemele românilor, dar nu se întâmplă acest lucru. Ei, cei de la putere, vin, se schimbă, apoi luptă iar să nu plece, alții să revină și starea nației rămâne, pare uitată undeva pe un peron de gară europeană, pe care nimeni nu o bagă în seamă.

Cel din fruntea statului și-a prezentat raportul de activitate pe mandatul trecut de 800 de pagini. Doamne, ce poți crede, dacă n-ai ști că n-a făcut nimic. Plimbări, concedii dese și variate, vizite nu întotdeauna oficiale și în rest doar o singură treabă „Să moară PSD-ul”. Nu prea ar avea dreptul să dorească moartea cuiva. Oricum PSD-ul nu era un Hitler al României. Nu era nevoie de așa hotărâre.

Într-un cuvânt, nimic elevat, nimic de bună credință. Poate merită menționat că în cinci ani omul a învățat să vorbească și să citească mai cursiv, fără să pună puncte și virgule cu glasul răspicat.

Cei care au luat în primire Palatul Victoriei par a fi obosiți, deși a trecut așa de puțin timp. Nu pot face treabă pentru că au de căutat greșelile făcute de înaintașii lor, nu ca să le îndrepte ci ca să-i pedepsească pe făptași. Oricum, în prag de sărbători își vor arunca felicitări false unii altora, fără credință că pot face ceva bun pentru poporul român. Și Iuda până la urmă recunoaște puterea lui Iisus deși l-a vândut pe câțiva arginți, ai noștri nu se dau deloc să creadă că fiecare poate face ceva bun. Am putea spune că Iuda Ben-Hur vede cu ochii lui cum mama și sora sa Tirza sunt vindecate de lepră după ani buni pe care i-au trăit în Valea Seacă, Valea Leproșilor, numai după ce pune Iisus mâna pe ele, deși era condamnat la moarte și avea deja coroana de spini pe cap și Crucea pe spate. Desigur, poate nu suportă aceste lucruri comparații, dar tot rămâne ceva de făcut, de spus. Ciuma roșie le-a mărit salariile, nu le-a făcut procese, nu le-a zăngănit cătușele, nu le-a făcut nimic rău. Poate de asta oamenii nu i-au recunoscut ca stăpâni.

Folosirea forței, a violenței pentru dărâmarea unui guvern legitim, ales de popor nu sunt semne bune că vor putea conduce cu sufletul curat. Dar vom vedea că încă nu au avut suficient timp să caute drumul. Cine știe dacă vor fi în stare să facă alt drum, dacă nu le place cel PSD-ist? Eu aștept să apară un român care să ia păcatele asupra lui, să-i despovăreze pe acei care nu mai pot gândi limpede și cinstit de atâta zgură politică.

De trei decenii aștept să se întâmple o minune, să-i văd la aceeași masă, indiferent de culoarea politică, să-i văd discutând problemele țării, să le aud exprimând îngrijorarea pentru degradarea vieții unui popor care a avut nenorocul să intre pe mâinile unor nepricepuți în arta de a fi conducători. Mi-am pierdut speranța că se mai poate face ceva. Dacă nici pericolul morții adus de pandemie nu a reușit să-i adune, înseamnă că nimic nu-i mai poate uni. Încep să cred că mai avem de așteptat până vor apărea conducători să-și recunoască menirea. Degradarea vieții, astăzi se face sub auspiciul unei lupte permanente cu adversarii politici. Mai grav este că toți sunt la fel, căci au trecut periodic prin toate situațiile nefericite pe care le-am trăit. Domnule Georgică Manole, să nu credeți că renunț la gândul că nu va veni o zi în care să găsim un drum spre calea dreaptă. Numai că, după viața noastră din aceste vremuri, va trebui să ne construim unul, așa cum spunea Hanibal. Se pare că mai avem de așteptat. Îmi impun să am răbdare.

G.M.: Aveţi o vârstă care vă permite să faceţi unele analize şi retrospective. Spre exemplu, ce părere aveţi despre tineretul zilelor noastre?

M.P.-B.: Azi, noi am scăpat tineretul de sub control și nu le mai putem modela sufletele, căci nu putem ajunge la ele.

Disciplina rămâne o floare tot mai rară. Incertitudinile în care trăim ne amețesc de tot și nu mai putem discerne. Este aproape strigător la cer la ceea ce se întâmplă azi, dacă punem în antiteză vremurile trecute cu cele prezente.

Am spus de multe ori că Regulamentul școlii este și trebuie să fie respectat ca o lege, unde abaterile se pedepsesc. Cum să facem acest lucru? Dacă o profesoară, după „n” observații asupra vestimentației unei eleve, constată că fata nu are de gând să se supună, o trimite acasă, au sărit toți să apere eleva. Dacă pățea ceva, dacă trecea drumul…, ca în povestea cu drobul de sare.

A fost pedepsită profesoara, așa că nu ne vom mai impune noi cadrele didactice de frică să nu ne pierdem bucata de pâine. Pe vremea mea, nici prin gând nu-ți trecea să vii fără uniformă. Erai dat afară urgent! Nu se scandaliza nimeni.

Când elevul face bășcălie de profesorul timorat la catedră și așa din multe motive (îmbrăcămintea pe care o poartă, datoriile pe care le are, de naveta pe care o face zilnic, neachitată de nimeni etc.) nu mi se pare că se scandalizează nimeni așa de tare.

Tehnica modernă, electronica au invadat creierul tinerilor care au ajuns (unii) prea deștepți pentru cei care mai păstrează ceva din „clasicul educației” care avea un scop bine definit. Eu nu sunt împotriva modernismului sub nicio formă, dar am scăpat ceva foarte periculos în metodele de educație a tinerei generații.

„Exuberanța” s-a transformat în indisciplină, în neascultare și, mai grav, nu lasă pe oamenii tineri să mai gândească profund, să aleagă ceea ce le-ar face bine de ceea ce le dăunează. La început ne-am minunat ce deștepți sunt copiii noștri, ce bine mânuiesc minunile electronice, dar apoi am uitat că tot ce fac ei, uneori este ca o spoială pentru a acoperi viața adevărată. Faptul că nici bacalaureatul nu-l pot lua pe jumătate dintre ei, înseamnă deja lacune serioase în pregătirea lor. Îndoctrinați cu jocuri virtuale, cu discoteci, cu libertatea multor lucruri nepermise, cum să le mai ajungi la suflet, la robinetul acela de aur de unde întâi îl deschid cei de lângă tine, apoi tu trebuie să-l reglezi, să poți să te simți puternic printre oameni.

Aș fi un om fericit, așa în vârstă cum sunt, dacă tineretul nostru ar fi câștigat toate „modernismele” fără să piardă câteva lucruri de mare preț.

Acum mă întreb și eu ca tot omul: „Unde-i greșeala? În curtea cui aruncăm pisica moartă? De ce pedagogii nu au făcut față? De ce s-a produs această ruptură ce a îngreunat comunicarea”?

Oare eu simt că tinerii noștri nu mai au rezerve în nimic. Au devenit așa de „direcți” în toate, încât aproape se declară fericiți de timpurile pe care le trăiesc. Liberi la distracții, liberi la iubit, liberi de la școală, liberi de sub ochii părinților care nu mai au timp de copii și am mai putea continua cu „Liberul”.

Ei nu mai sunt opriți de nimeni și puși să-și facă întâi datoria și apoi relaxarea.

Cred că „jumătatea aceea” prețioasă care și-a luat bacalaureatul, este pe calea bună, dar ce facem cu cealaltă jumătate? Îmi par prea mulți cei ce au luat căile greșite.

Tot cei adulți greșesc. Nu mă voi referi la educația din familie, care apare destul de precară de o bucată de vreme, ci la un aspect foarte important, care poate ar scădea numărul celor care au tendințe spre bucuriile veșnice ale vieții.

Noi acum vorbim numai de facultăți, de doctoranzi, de cei care reușesc în domenii artistice, uneori literare, dar altceva nu mai știm. De ce nu se mai aude nimic de „meseria e brățară de aur”?

De ce nu mai avem croitori, cizmari, tehnicieni veterinari, tehnicieni agronomi, apicultori, creatori de artă populară și poate mai sunt multe meserii care ar capta pe mulți dintre cei care nu s-au putut prin­de de partea aceea care este mai pretențioasă. Nu tot neamul nostru poate fi poet, chiar dacă se spune că fiecare om în viața lui a scris o poezie.

Nu toți putem fi doctori, ingineri, profesori și savanți, dar toți putem munci să supraviețuim până la urmă. Sunt sigură că unele meserii, școli profesionale, ar aduce o parte din tineretul nostru în realitate, oprindu-i de la decepțiile suferite în procesul de învățământ.

Oamenii tineri, aproape vagabondează, fără pic de jenă. Nu mai vor familii, cică îi încurcă de la carierele lor strălucite, cântăreți, dansatori, afaceriști cu activități ce nu se spun la prima vedere, fani ai cluburilor de noapte care s-au înmulțit ca ciupercile după „dezlegarea la toate”, adusă de acea mișcare de stradă din 1989, care încă nimeni nu i-a găsit adevărata identitate.

Mulți trecuți de 30 de ani, declară că „au timp, pentru a-și forma familii, a face copii”.

Viața reală s-a depărtat de tineri și eu cred că-i foarte periculos. Luați de zgomotul muzicii stridente, de libertatea vocabularului în care cuvintele exprimă doar dispreț pentru semeni și societate, acești oameni trăiesc în grupulețe ce sunt cimentate de interese ușoare și cu alunecare spre plăceri. Îmi pare rău să spun că abia această societate va genera „oameni fără noroc”. Mai grav că, nici societatea nu face nimic pentru ei.

Îngrijorător este numărul tinerilor care nu au nicio meserie. Îi auzi spunând: „am o afacere, am un business”. Afacere pentru unii înseamnă să vinzi obiecte cumpărate de undeva, furate sau căpătate de la cei bogați. Sub aceste așa-zise afaceri, se ascund tâlhării, violuri, trafic de carne vie sau alte blestemății, pe care orânduirea le-a aruncat peste lume. Cu voi cei care astăzi refuzați pregătirea, se va definitiva interzicerea de a avea acces la resurse, la atitudini, la proiectele poporului român, căci vor fi destui care vor sesiza slaba voastră pregătire, ineficiența, lipsa de competență de care dați dovadă.

Țara fără un popor cult, pregătit, instruit, va fi mai vulnerabilă în fața dușmanilor.

Trebuie să recunoaștem că încă mai avem „sămânță” de oameni adevărați, în care ne punem toată nădejdea că nu vom pieri. Dar, va fi mai greu dacă o parte dintre noi vom sta pasivi, vor fi doar spectatorii unui spectacol păgubos.

G.M.: Sunteţi o autoare prolifică, opera dumneavoastră fiind impresionantă. O prezentare făcută chiar de dumneavoastră ar putea scoate în relief câteva aspecte pe care noi, cititorii, nu le-am sesizat.

M.P.-B.: În primul rând trebuie să știți că nu am apărut așa dintr-o dată de după deal, ca scriitor. Mereu am cochetat cu poezia, cu literatura, dar am avut prea multe de făcut și nu mi-a ajuns timpul. Am din fragedă tinerețe poezii publicate în presa vremii sau în antologiile realizate în acele timpuri. În multe scrieri de-ale mele redau cu lux de amănunte cine sunt și de unde vin. Însă, la un moment dat mi s-a întâmplat ceva, care m-a obligat să mă opresc și să-mi resetez viața.

M-am întrebat ce să fac? Trebuia să-mi descarc sufletul care devenise împovărat nu de viața pe care am trăit-o ci de plecarea spre cele veșnice a omului drag cu care veneam din fragedă tinerețe, în care sentimentele sunt pure, curate ca apa unui izvor de munte. Până într-o zi am privit un amărât de pix care nu slobozea pasta uniform, mai și zgâria foaia. Alături, câteva creioane colorate mă îndemnau să fac un desen. Am cântărit durerea din mine și mi-am dat seama că numai scrisul îmi poate elibera sufletul. Culorile au bucuria lor, nu țin seama de suferința omului.

Am început cu poezia care gemea de greutatea momentului pe care-l trăiam. M-am eliberat prin realizarea volumului de versuri „Lacrimi de cristal“, ca apoi să mă adun să mă regăsesc în volumul „Însingurare“. Deja „eram cu mine“, citeam în interiorul meu ca în ochii unui prieten drag.

Din această „iubire cu mine“ s-a născut frumosul volum de poezii „Valea dorului“ cu o copertă deosebită realizată de prietenul Victor Hreniuc. Așa am devenit un om liber, conștient că am o misiune de îndeplinit. Mi-am dat seama și am recunoscut resursele mele sufletești chiar dacă rănile nu erau vindecate.

A urmat „Dragostea dintâi“, roman considerat de excepție de către unii critici, care avea să mă aducă în mijlocul unui public select, numeros, cu foștii colegi de muncă, cu mulți prieteni și iubitori de cultură.

De atunci s-au născut 16 romane, bijuteriile sufletului meu.

De ce bijuterii?

Fiecare dintre ele reprezintă un crâmpei din viața societății în care am trăit. Ancorate puternic în social, romanele mi-au adus oameni dragi pe care i-am iubit, i-am prețuit, i-am contestat pentru greșelile lor.

Peste puțin timp voi finaliza romanul „Iartă-mă“. Sper să pot dovedi câtă putere au asupra noastră anumite cuvinte magice, care de fapt ascund esența bucuriei și înțelegerii noastre pentru ceea ce trăim.

Un alt capitol al vieții mele literare este poezia care nu s-a lăsat abandonată de mine. Mi-a stat atât de aproape, încât uneori scriam în romane frazele ritmate. Așa că, am mers paralel cu proza. S-au născut zece volume de poezii, care au luat din povara gândului meu ca eu să mă pot elibera. Ultima dintre cele zece este „La­birintul sentimentelor“ care îndată va ajunge pe masa ilustrului editor, prof. Dumitru Ivan, în care am avut poate cel mai mare sprijin în editarea cărților mele.

Un alt capitol distinct este acel al „Însemnărilor“ care s-au încheiat cu cel de-al zecelea volum, „Umbra morții“. Aș vrea să menționez că am locuit aproape un deceniu în capitală, la frumoasa și generoasa mea fiică, Oana Raluca Gavril, unde viața se vedea altfel decât de la marginea țării, din Botoșani. Eram prea aproape de tot ce se întâmpla în numele poporului român. Așa am început seria „Însemnărilor“ care au mers câte un volum pe fiecare an. De la bun început mi-am propus să nu comentez ci doar să consemnez. Așa m-am pomenit foarte aproape de evenimentele de toate trăirile, decepțiile unui popor, dar mai ales de acei care erau la cârma țării. Au fost adevărate jurnale, adevărate cronici (după criticile care mi-au dat importanță) și au rămas mărturii peste veacuri. Odată cu pandemia am simțit viața oprită în loc și nu am mai avut chemarea spre a imortaliza viața artificială în care intrasem. Cu „Umbra morții“ am încheiat un gen literar care m-a ținut aproape de oameni, de tot ce se întâmpla în viața românilor. Poate nu-s de neglijat referirile pe care le-am făcut mereu asupra personalităților, a vieții culturale, sociale sau a momentelor dramatice ale celor care erau încercați de viață. Am abordat și alte genuri ale scrisului, memorialistică, corespondență, povestiri din copilărie, povești pentru copii, proză scurtă, interpretarea viselor, epigrame, cugetări, umor etc. Așa s-au mai născut încă zece volume care au acoperit zonele cele mai delicate ale interiorului meu. Mă refer la „Cugetări“, „Viața între vis și realitate“ sau la volumul „Sinteze“. Mă aștept să mă întrebați ce am în proiect pentru viitor?

Mi-am făcut datoria! Nu am așteptat să mă ridice cineva în slăvi. Nimeni nu poate primi note definitive de la acei care nu au puterea și capacitatea să-ți facă evaluarea. Numai timpul o poate face în trecerea lui. Dacă ai avut valoare sau nu, vor afla cei de după tine.

Dacă măria sa timpul îmi va permite, voi finaliza cartea de memorialistică „Oameni pe care i-am cunoscut“, la care lucrez de câțiva ani. Am complicat-o căci am decis să scot autografele pe care le-am primit de la oameni de știință iluștri, de cultură, ai neamului nostru și nu numai, să le înserez în carte. Recunosc cu mâna pe inimă că nu mi-a trecut dorința de a mai scrie un roman de dragoste. Am început cu „Dragostea dintâi“ și poate se cere o carte să vedem cum au evoluat iubirea și dragostea în sufletul meu. În niciun caz nu-i voi spune „Ultima iubire“, căci nu port în suflet nicio imagine a unui sfârșit. Totul curge, merge înainte, doar actorii se mai schimbă. Piesa este aceeași. Despre romanele scrise de mine am auzit numai de bine.

G.M.: Vă propun o temă care văd că vă face plăcere, având în vedere că v-a fost o preocupare permanentă chiar şi în romanele scrise: sentimentul dragostei şi formele ei în literatură.

M.P.-B.: Este cea mai dificilă întrebare pe care mi-o puneți. Nu pentru că nu aș putea răspunde, ci pentru profunzimea celui mai valoros sentiment uman, pe care oamenii uneori îl cunosc așa puțin. Dragostea este un cuvânt atât de generos, care ascunde o rețea de fire care fac legătura cu viața, cu realitatea, cu inima noastră. La baza vieții noastre stă acest nobil sentiment care dă măsura tuturor lucrurilor pe pământ, dar trebuie prețuite și respectate niște principii. Poate suntem derutați uneori de faptul că dragostea are alături un alt sentiment uman, iubirea, care se pare că au același punct de alimentare, de înfrumusețare – inima omului. În anul 2013 publicam un volum de versuri „Închinare iubirii“ unde am evitat termenul „dragoste“. Îmi părea atunci că dragostea este un derivat din termenul de iubire, care cuprinde tot. Fără iubire nimic nu este posibil. Viața începe cu iubire și se termină cu iubire. În toată opera mea, iubirea coboară din noțiunea generală și se transformă în dragoste. Am desfăcut termenul și am găsit lucruri extrem de frumoase. Am coborât pe fir în jos de la dragostea de țară, dragostea de mamă, dragostea de frate, dragostea de glie, de neam etc, și mi-am dat seama că personajele cărților mele nu pot fi puternice, nu pot rezista în fața timpului decât încărcate cu doze mari de dragoste. Ca să pot crea o iubire puternică între doi oameni, a trebuit mereu să le creez un loc plin de dragoste, respect, un loc ocrotitor pentru ca iubirea lor să prindă viață. Fără liantul principal „dragostea“, personajele cărților mele ar fi sărace, străine de realitate. Sunt un om sentimental, poate prea sentimental de multe ori. Eu mereu am avut impresia că nimeni și nimic nu poate rămâne în afara dragostei care dă sens vieții noastre. Împreună cu personajele cărților mele am dat lecții: cum să iubești, cum să dăruiești dragoste celor din jur. Am creat provocări din care pe cât a fost posibil i-am pus în situații limită tocmai pentru a semnala cât de complicate sunt problemele ce țin de iubire, de dragoste. Nu știu cât de bine am reușit dar mereu am avut un drum direct către cititorii mei „Iubirea o poți găsi numai acolo unde o poți dărui“.

Nu vreau să ascund, poate nici n-aș reuși să fac acest lucru. Am simțit în ultimul timp o degradare a sentimentelor de iubire, de dragoste. Spuneam într-un poem „Iubirea de ȚARĂ este din ce în ce mai rară“. Ne-am înstrăinat de locurile unde ne-am născut, de frații, de părinții noștri și toate acestea din cauza lipsei noastre de iubire, de dragoste care ne-ar ține aproape. Credința în neamul tău nu se poate ține decât cu iubirea și dragostea ce le porți în suflet. Consider că nu am reușit să fac o sinteză a frânturilor de dragoste pe care le-am împărțit cu generozitate prin cele patruzeci de cărți scrise, poate și din cauza vastului subiect pe care l-ați propus.

Cu acceptul dumneavoastră aș încheia cu câteva versuri:

„Dragostea e în toate

Ce omul le trăiește

Și fără ea, ar fi doar haos

De aceea să avem putere

Să n-o lăsăm să plece

Căci ar rămâne timpul

Dureros de rece!“

G.M.: La Botoşani a apărut o revistă nouă: „Memento mori” Aveţi un punct de vedere?

M.P.-B.: Câteva cuvinte despre Revista „Memento Mori“, fără de care nu reușeam să ne cunoaștem unii pe alții, pe un tărâm atât de alunecos, cum este literatura. Apărută ca o gură de aer pentru un grup de scriitori adunați prin râvna și efortul poetului Ovidiu Chelaru într-o formă legală de activitate, „Societatea Scriitorilor Botoșăneni «Mihai Eminescu»“. Revista s-a născut ca o necesitate pentru membrii societății scriitorilor, ca o posibilitate de a-și mediatiza creațiile lor literare, de care Moldova nu a dus lipsă niciodată. Revista a crescut frumos, consistent, calitativ din anul 2018 când a apărut primul exemplar. Cu un colectiv de redacție format din oameni valoroși, consacrați în arta condeiului, dar și al activității lor în domeniul cel mai gingaș – literatura, revista a plecat cu un număr de 32 de membri pe care-i anunța oficial, deschizându-le ușa pentru a-și publica cele mai valoroase creații, mărindu-și numărul de participanți la peste cincizeci. Societatea Scriitorilor Botoșăneni a crescut numeric, ceea ce a făcut să crească și valoarea materialelor publicate. Nu-mi permit să fac o ierarhizare a valorilor căci, având stiluri diferite, meserii diferite, fiecare participă cu structura sa intelectuală. Aș spune că poetul Ovidiu Chelaru a dus aceste dorințe ca pe o „dulce povară“, având în vedere fondul profund generos, respectuos și recunoscător al valorilor umane în primul rând și apoi literare.

După cele cinci apariții, putem spune că poetul Ovidiu Chelaru și-a realizat unul dintre visele domniei sale. Și nu-i vorba numai de posibilitatea publicării unor creații literare, ci aș merge mai departe. Revista apare în viața noastră ca un loc de odihnă, de relaxare, de întâlnire dacă pot spune așa, unde ne vedem față în față, ne zâmbim, ne cunoaștem și de ce nu, găsim timp să ne reproșăm ceva dacă este cazul. Pentru mine, revista „Memento Mori“ este ca o bancă pe care mă pot așeza să-mi odihnesc spiritul, un loc așezat în mijlocul Luminii, de unde nu-mi propun să înțeleg tot, dar mă adun să-mi găsesc un loc în care să mă simt bine.

Am scris de multe ori despre poetul, despre omul Ovidiu Chelaru. Spuneam odată la o întrunire că Dumnezeu l-a dat de model pe inginerul Ovidiu Chelaru. „Așa ar trebui să fim la bătrânețe“. Acum aș spune „Așa ar trebui să gândim la bătrânețe“. Îmi revin și mă așez din nou în limita puterii mele de gândire. Timpul nostru nu-i eternitatea, precum îl are Dumnezeu! Cu atât mai mult avem răspunderea să nu trăim la întâmplare, să nu ne plictisim, să nu precipităm lucrurile, schimbându-le ordinea și spațiul.

Să revin la fondatorul revistei „Memento Mori“. Acest om are un mecanism de mare finețe în inima domniei sale. În multe ocazii eu l-am simțit că trăiește ca și când nu va muri niciodată. Este un mod de gândire sănătos, pe care nu-l ține ascuns, îl dăruiește celor din jur. A realizat revista „Memento Mori“, parafând-o cu puterea sa de gândire tocmai pentru a o împuternici, de a o face demnă să fie un martor credibil peste veacuri. Revista poartă o stea mică de lumină, care se va vedea mereu prin întunericul existenței noastre