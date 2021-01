GEORGICĂ MANOLE în dialog CU CONSTANTIN ADAM: „Am fost un individ destul de docil, dar mai puțin practic. Nici acum nu prea știu să păcălesc”

Georgică Manole: A doua casă ți-a fost Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani. Cum ai ajuns să începi colaborarea cu această prestigioasă instituție culturală?



Constantin Adam: Prin 1960-1961, tata a făcut unele îmbunătățiri la casa părintească, cu care ocazie și-a procuratat unele materiale lemnoase. Depozitul din Botoșani i-a introdus în preț și câteva cărți, printre care și un Almanah. Acolo am descoperit poezia „În Țara lui Mură-n gură” de Nina Cassian, poezie ce mi-a plăcut foarte mult și pe care am pregătit-o pentru serbarea de sfârșit de an școlar. Recitarea a fost apreciată de părinții și colegii spectatori, astfel că am fost solicitat să o mai repet și la serbarea celor din ciclul superior (clasele V-VII), care era după două săptămâni. În anii următori am spus alte poezii ori am interpretat diferite roluri în piesele de teatru ale școlii ori în cele de tineret. Am participat la întrecerile dintre comunele din zonă, de obicei vara. În 1974, trupa de teatru de la Căminul Cultural Iacobeni, formată din cadre didactice, sub îndrumarea înv. Dumitru Chiriac, ne-am prezentat la Festivalul de Teatru scurt „Mihail Sorbul” de la Săveni cu piesa „Adolescentul” de Horia Lovinescu. Juriul al cărui președinte era actorul Boris Perevoznic, ne-a apreciat ca fiind foarte buni, primind felicitări. La prima ediție a Festivalului „Cântarea României” din toamna lui 1976, aceeași trupă din care făceam parte, la etapa județeană s-a clasat pe locul I la trei genuri artistice: Montaj literar, Brigadă artistică și Teatru de amatori. Juriile care erau diferite s-au întrunit și ne-au sugerat să ne hotărâm cu care din cele trei mergem mai departe. Cu Teatrul!, am hotărât, pentru că eram mai puțini. Ne-a fost repartizat un specialist, regizorul artistic Eugen Traian Bordușanu, care a venit la Iacobeni câteva zile și împreună cu profesorul Ioan Dăscălescu, am repetat în stil profesionist, pregătindu-ne pentru etapa zonală de la Iași. Și aici ne-am clasat tot pe locul I, fiind declarați participanți de drept la etapa finală! De data aceasta am fost ajutați și cu elemente de recuzită, coloană sonoră și lumini de către Teatrul din Botoșani. În luna aprilie 1977 am repetat câteva zile pe scena teatrului, pentru ca în luna mai să jucăm pe scena Teatrului de Comedie din București. Am fost revelația întrecerii. Comisia uimită de prestație (concuram cu trupe cu tradiție), spectatorii entuziasmați, ne-au clasat pe locul al II-lea pe țară! Peste vară am dat câteva reprezentații prin localitățile din jur bucurându-ne de succes. Toamna am fost invitați de Radio România pentru înregistrarea spectacolului care s-a făcut în sala Studio a Teatrului Mihai Eminescu, iar în cursul lunii Octombrie acest spectacol („Când apune soarele” de Constantin Duică în regia lui Constantin Dinischiotu) a fost difuzat pe undele radio în cadrul emisiunii „Teatru radiofonic” de luni seara. Trupa era alcătuită din: Rodica Ciaco, Alexandru Mihalache, Mihai Rățoi, Dumitru Chiriac, Aurora Lupașcu, Constantin Adam, Ana Dăscălescu și Ioan Dăscălescu în calitate de regizor. Eram imbatabili, am devenit cunoscuți! Doi ani mai târziu, în primele zile din ianuarie 1979, eram pentru rezolvarea unor treburi în Botoșani. Pe stradă m-am întâlnit cu Boris Perevoznic, cu care de altfel mă mai văzusem de câteva ori în decursul anilor, inclusiv în perioada când am repetat pentru „Cântarea României”. Mă întreabă ce mai fac, dacă mai joc teatru, informându-mă totodată că este concurs în acea zi pentru ocuparea unui post de actor fără condiția de studii de specialitate și căutând să mă convingă să încerc și eu. I-am răspuns că nu mă interesează, dar el a insistat. „Nu pierzi nimic”- îmi spune! M-am prezentat, am făcut o cerere și am promis că voi completa dosarul de concurs, după, convins fiind că nu va fi nevoie. Am fost șapte candidați! Am recitat, am cântat, am dansat și a fost o probă de improvizație pe temă data de comisie. La sfârșit am fost declarat admis! Eram bucuros, dar tot n-aș fi vrut să mă despart de elevii mei… și n-am făcut-o decât după cinci zile la insistențele directorului de atunci al Teatrului, actorul Stelian Preda. Astfel am început colaborarea cu Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani…

G.M.: Descrie perioada în care ai „activat” la Teatrul din Botoșani. Am pus „activat”

între ghilimele deoarece eu consider că un actor, regizor etc. este mai mult decât un activist cultural, este un creator.

C. A.: Chiar de la început, am fost distribuit în rolul principal dintr-un spectacol pentru copii. Repetițiile au fost în forță, obositoare, tracasante, lungi… Era o altfel de muncă, „nenormată”, eu fiind un tip destul de ordonat, cu program riguros… Noii parteneri știau textul, repetaseră și mai înainte, erau obișnuiți cu acest fel de muncă, dar eu, eu nu… Am avut noroc de niște colegi care m-au încurajat, m-au susținut și în fața cărora mă înclin… Atunci m-am remontat și în zece zile am făcut spectacolul. Pe 19 ianuarie a fost premieră, „premiera mea!”, „Făt Frumos și balaurul” la Todireni. Spectacolul acesta „s-a născut într-o zodie bună”! S-a prezentat la public vreme de zece stagiuni, în aproape toată țara, cumulând 634 de reprezentații! (al doilea ca număr din teatrul botoșanean și printre primele din țară, greu de egalat ca număr). Văzând cum se desfășoară munca în angrenajul teatrului, m-am implicat dându-mi seama că aș putea să contribui și altfel, cu sugestii, cu propuneri, cu inovații benefice. Unde era nevoie, eram și eu! Și am fost „servitor în slujba teatrului” vreme de 37 de ani: actor, sufleur, regizor de scenă, referent literar, cronicar, bibliotecar, impresar, în turnee ajutam mașiniștii, recuziterii, sonorizatorul, cabiniera. Teatrul și țara treceau prin criza anilor ’80, iar noi eram pe „baricade” în autofinanțare… M-am titularizat pe postul de „regizor de scenă”, cu mari responsabilități (el recrează spațiul de joc adaptat după dimensiunile scenelor pe care joacă și cu tehnoscenia de acolo, pe cât posibil mai aproape de formula de la premieră, dacă nu se poate identic cu premiera). Mă implicam total, fiind destul de des consultat în rezolvarea unor probleme profesionale. În plus, pentru reprezentațiile în care jucam eram remunerat separat. Și am jucat în vreo 40 de spectacole, în unele având chiar rolul principal. E multă muncă, mulți nervi, refulări de toate felurile, „naștere grea” până la finalizarea unui spectacol, dar satisfacțiile ulterioare sunt nemaipomenite… Aproape în fiecare stagiune eram câteva luni plecat în turneu prin țară sau în exterior… Viață de artist! Mi-am sacrificat pe nedrept familia, uneori neglijând-o, luând-o părtașă la zbuciumul meu…

G. M.: Ai fost primul botoșănean care a primit premiul UNITER. Vin cu o întrebare dintr-o poezie clasică și învățată cândva la școală: „Dar aste decorații cum, cine ți le-a dat? (…) Dar pentru care fapte?”

C. A.: Voi cita înscrisul de pe actul de „premiant”:

“GALA PREMIILOR UNITER, ediția XIX, acordă DIPLOMA DE RECUNOȘTINȚĂ pentru devotament și profesionalism în slujba scenei teatrului românesc, Domnului CONSTANTIN ADAMregizor tehnic la Teatrul „Mihai Eminescu”, Botoșani, pentru anul 2010. Semnează Ion Caramitru”. Sunt într-adevăr primul botoșănean care a primit o astfel de Diplomă, De-a lungul timpului am mai primit diferite diplome pentru activitatea desfășurată, una dintre ele fiind și cea de „Societar de onoare al Teatrului „Mihai Eminescu”, acordată în 2016.

G. M.: Unul din dezideratele existenței tale a fost și este să ai o permanentă legătură cu românii din Ucraina și Basarabia. Turneele organizate de Teatrul „Mihai Eminescu” în aceste zone eminamente românești și-au atins țintele?

C. A.: M-am născut într-o familie în care părinții aveau oarece școală: tata făcuse Scoala de Arte și Meserii, fierărie-tâmplărie, iar mama începuse Școala Normală, fiind retrasă din cauza situației materiale, completându-și instruirea la o școală de Arte și Meserii, profil croitorie-broderie-covoare. A rămas însă un bun pedagog, cu un apetit nemăsurat pentru cultură și lectură. Noi aveam în familie și o colecție de câteva zeci de cărți, mari scriitori români în general, cu Eminescu și Iorga în vârful listei. În nopțile lungi de iarnă, la lumina lămpii cu petrol, mama cosea iar tata ne povestea despre anii de armată în unitățile de grăniceri din Cernăuți, Chișinău sau Tighina ori despre cei din vremea războiului și cu multe amănunte despre viața lor din perioada interbelică. De fiecare data aveau grijă să ne amintească să nu spunem și altora cele aflate de la ei. La sfârșitul anilor ’50 făcând o revizie printre actele lui, mi-a dăruit o hartă a orașului Chișinău pe care mi l-a descris. Întrebându-l unde este acest oraș pe care aș vrea să-l vizitez, răspunsul lui m-a surprins, neînțelegând de ce nu se poate merge până acolo. A fost cred prima nedumerire despre situația postbelică a basarabenilor pe care el îi prezenta ca niște români foarte vrednici… După vreo doi ani la un eveniment școlar în care ni s-a vorbit despre Unirea de la 24 Ianuarie 1859, amintindu-se vag și despre cea de la 1 Decembrie 1918, însă nimic despre Basarabia, eu știind câte ceva, am întrebat, crezând că a uitat să ne spună, dacă nu s-a unit și Basarabia atunci?! Stupoare! Toți, profesori și părinți au înlemnit. Cuvântul „Basarabia” era proscris, tabu! Un profesor (basarabean la origini, Ioan Voldman) a salvat situația răspunzându-mi tot printr-o întrebare: Tu ce crezi, dacă era bucată din Țara Românească? Am rămas fără replică! Povestind acasă cele întâmplate, mama mi-a explicat cu blândețe că această parte de țară este ocupată, „furată” de Uniunea Sovietică dar că nu e voie să vorbim despre acest fapt. „URSS- bastionul păcii e!” Am dedus după acest episod că ceva e în neregulă mai ales că discuții pe tema aceasta și despre anii de armată ai tatei nu s-au mai ținut de față cu mine, ba ori de câte ori încercam o asemenea temă, eram amânat și refuzat… Trebuia să descopăr singur… Peste ani am procurat din anticariate ori am citit din biblioteci particulare materiale pe această temă incitând și întreținându-mi curiozitatea despre evenimentele și personalitățile puse la index, interzise (Iorga, Antonescu, Regii, Maniu etc.). Mi-am dorit mult să văd locurile din Nordul Bucovinei, din Basarabia, să stau de vorbă cu oamenii, să mă lămuresc în legătură cu situația lor… Și teatrul mi-a înlesnit această posibilitate. Am întâlnit niște oameni excepționali, buni români, mari patrioți… ce simt și trăiesc în spirit românesc. Unii au fost la mine acasă, am fost la ei ca niște frați. În 1989 am însoțit grupul „Grigore Vieru și invitații săi” (soții Doina și Ion Aldea-Teodorovici, Ștefan Petrache, Iurie Sadovnic, Silvia și Anatol Chiriac, surorile Georgeta și Ocsana Ciorici, Sergiu Testemițanu ș.a.) în istoricul turneu „Rădăcini de foc” pe teritoriul României. Timp de 12 zile am stat pe aceeași banchetă cu marele poet basarabean în autobuzul teatrului… și câte nu mi-a povestit… În ianuarie 1991 am vernisat prima expoziție personală din România „Dragoste de dincolo de Prut” despre Basarabia și Bucovina, cu exponate apărute pâna la 1940 în aceste ținuturi sau în țară. Expoziția a fost deschisă pe holurile Teatrului și a fost prezentată și comentată favorabil la Televiziunea Română la emisiunile de știri mai multe zile la rând. Am fost apoi în turneu și la festivaluri de teatru în Cernăuți, Storojineț, Bălți, Râșcani, Soroca, Chișinău, Orhei, Anenii Noi, Costești, Cahul ș.a. Nordul Bucovinei și Sudul Basarabiei împreună cu Basarabia sunt pământ românesc, basarabenii și bucovinenii sunt români, iar Nistru desparte nu numai două popoare etnic diferite, daco-români și slavi (ucraineni-ruși), ci este și limita dintre două platforme geologice, geografice total deosebite, platforma continentală și stepa rusă! Ținta de care mă întrebi, „visul de fier” cum definea Eminescu acest ideal, va fi atinsă doar atunci când nedreptățile istorice vor fi reparate revenindu-se în albia normalității… și eu sper să se întâmple cât mai curând…

G. M.: Cum a venit ideea unui turneu al Teatrului intitulat „Pe urmele lui Eminescu”?

C. A.: Printr-o hotărâre UNESCO, anul 1989 a fost declarat „An Eminescu”, preconizându-se multe și diverse manifestări (conferințe, simpozioane, dezbateri, spectacole, alte acțiuni) dedicate Marelui Poet român de la a cărui trecere în neființă se împlinea o sută de ani. Pentru a marca acest moment Teatrul „Mihai Eminescu”, a pus în scenă spectacolul „Întemeietorii” pe texte din creația patronimului său în viziunea artistică a regizorului Dan Alecsandrescu și scenografia lui Traian Nițescu. Și pentru că Eminescu s-a îndrăgostit așa de tare de teatru încât a hoinărit cu „dragii lui pribegi” (actorii trupei Tardini) în turneu prin Ardeal, s-a hotărât reconstituirea în mare parte a acestui traseu. Spectacolul s-a bucurat de succes și de aprecieri elogioase din partea criticii.

G. M.: Îți este recunoscută activitatea de bibliofil, una în care pui multă pasiune.

C. A.: „Colecționarul” s-a trezit în mine în adolescență, chiar dacă trăiam înconjurat de unele obiecte de colecție, nu le dădeam importanța cuvenită, până într-o zi, când am găsit întâmplător, pe o stradă din Iacobeni, satul meu natal, o monedă medievală de la Alexandru cel Bun! A fost impulsul care a pus în mișcare dorința de cercetare și acordarea unei atenții sporite obiectelor rare. Noi aveam în familie câteva cărți interbelice (Iorga, Coșbuc, Eminescu Sadoveanu, Arghezi, alți scriitori din literatura universală), dar și o spirtieră, câteva lămpi deosebite, vase de servit masa, căni de cafea, tacâmuri de alpaca etc. Activitatea didactică extrașcolară prin care încercam să găsesc și alte metode de a-i atrage pe elevii mei, au contribuit toate la dezvoltarea acestei pasiuni. Mai târziu, când am intrat în trupa teatrului, turneele au fost o adevărată „mină de aur”. Am vizitat aproape toate anticariatele din țară și nu numai și târgurile de antichități de unde am cumpărat sute de cărți bune, rare și vechi, scumpe și ieftine din diverse domenii: istorie, literatură, monografii, ori legate de preocupările imediate dar și unele obiecte de colecție. Exponatele au fost prezente în expoziții personale sau de grup în mai multe localități din zonă, cele mai multe având ca tematică „Eminescu”, „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”, „Botoșani, istorie, locuri, oameni”, „Manualul și rechizitele școlare de-a lungul timpului”, „Scriitori botoșăneni de altădată și cărțile lor” etc. Pentru pasiunea mea am fost răsplătit în 2012, cu Diploma și medalia „TEIUL DE ARGINT” pentru colecția Eminescu – carte rară. Astăzi colecția mea are sute de exponate.

G. M.: Vorbește lumea, eu chiar am afirmat deschis, că ai fi „ultimul romantic al Botoșanilor”. Cât adevăr este aici?

C. A.: Prin firea mea sunt un visător, un romantic. Taică-meu, om gospodar, cu pământ și animale, mă îndruma spre profesii sigure; agronomie sau medicină veterinară. Mama, femeie pasionată de lectură mă vedea învățător sau preot. Când eram mic, citeam cu pasiune ciclul de povești „O mie și una de nopți”, povești arabe care mă fascinau. Acolo era un personaj „Magicianul”, care putea face minuni și mai și citea în stele prezicând viitorul. Ei bine până pe la vreo 10-11 ani credeam în aceste posibilități supraomenești, dorindu-mi să ajung și eu cândva la această performanță!… Se pare că toți trei au avut dreptate. Tata, pentru că după moartea lui m-am ocupat de grădină și vie, deci am făcut agronomie. Mama, pentru că făcând Institutul Pedagogic am lucrat în învățământ, deci am fost învățător. Și eu, pentru că lucrând în teatru mi-am îndeplinit și visul din copilărie. Nu se spune că artiștii sunt cu capul în nori, sunt aerieni, deci visători?!… Și apoi, ce e rău să fii visător? Care este cea mai frumoasă perioadă a vieții, nu tinerețea, cea a marilor visători? Vorba poetului: „Eu rămân ce-am fost, romantic…” Am fost un individ destul de docil, dar mai puțin practic. Nici acum nu prea știu să păcălesc. Acord încredere unor persoane care nu merită și care apoi mă dezamăgesc… Cumpăr uneori obiecte inutile, numai de dragul de a le avea… Nu negociez, iau lucrurile la „prima mână”… Vând – când vând – mai ieftin decât cumpăr… Nu pot fi altfel!

G. M.: La Botoșani a apărut o revistă nouă: „Memento mori”. Aveți un punct de vedere?

C. A. N-am să răspund la această întrebare, eu fiind implicat în mod direct. Sunt printre fondatori, ba mai mult, sunt „nașul” ei! Eu am propus această denumire… Îmi doresc și-i doresc să reunească în paginile ei cât mai mulți condeieri care scriu bine, scriu frumos, inteligent, corect și concis. La muuuulți ani!

„Memento mori…” „Să nu uităm că vom muri”, iar cele scrise rămân.