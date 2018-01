GEORGICĂ MANOLE: DEGUSTĂTORUL DE TEXTE (63)

[cuvinte cheie: „am citit, am reţinut”, oglinda lui Ion Băieşu, Adrian Cioroianu despre stima noastră, poporul vegetal al Anei Blandiana, G. B. Shaw despre circumstanţe, oglinzile lui Jean Cocteau, Pascal despre inimă şi raţiune, Eminescu despre destinul acestei lumi, “Contemporanul – ideea europeană” nr. 11 din 2017, Theodor Codreanu şi smulgerea lui Eminescu de sub eticheta de „romantic întârziat”, George Muntean şi „triada precursoare a poeziei moderne: Edgar Poe, Charles Baudelaire şi Mihai Eminescu”, Alexandru Philippide şi romantismul fundamental, Valentin Coşereanu, „Lumină lină / Gracious Light” nr. 4 din 2017, fratele lui Eminescu George (Iorgu), mareşalul Moltke, cancelarul Bismark, Horia Corcheş, dosar „Dilema veche” cu „Stima de sine”, profesorul de azi]:

273. Am citit, am reţinut: Adina Popescu: “În România, cel puţin în perioada comunismului, în sistemul de învăţământ, de pildă, existau turme de elevi, nu individualităţi”; Ion Băieşu: „Nu te poţi bărbieri dimineaţa în oglindă dacă nu eşti perfect convins că cel care se reflectă acolo eşti chiar tu”; Confucius: „Cea mai mare glorie nu o dobândeşti atunci când nu eşti doborât niciodată, ci atunci când te ridici după ce ai căzut”; Adrian Cioroianu: „Nu vieţuirea este dificilă la noi, ci convieţuirea”; Albert Einstein: „Cel ce mărşăluieşte vesel în rând cu trupa, deja şi-a câştigat dispreţul meu. I s-a dat ditamai creierul din greşeală, din moment ce măduva spinării i-ar fi fost de ajuns”; D. Drăghicescu: „Moldovenii sunt mai puţin predispuşi la rebeliune decât oltenii”; Ana Blandiana: „Eu cred că suntem un popor vegetal, / Cine-a văzut vreodată / Un copac revoltându-se?”; Adrian Cioroianu: „Stima noastră de sine ar avea de câştigat dacă am renunţa la acest mit al excepţionalismului nostru într-ale negativului”; Jean Cocteau: „Oglinzile ar trebui să mediteze puţin înainte de a ne trimite înapoi imaginile”; Florin Iaru: „După mii de tăieri, coada câinelui nu mai creşte, ca să se agaţe în mărăcini”; William Shakespeare: „Ceea ce vrem să facem, s-o facem atunci când vrem; pentru că acest „vrem” se schimbă şi are scăderi şi amânări”; George Bernard Shaw: „ Oamenii dau întotdeauna vina pe circumstanţe pentru a justifica cine sunt ei. Eu, unul, nu cred în circumstanţe. Oamenii care răzbat în această lume sunt cei care se ridică şi caută circumstanţele pe care şi le doresc, iar dacă nu le găsesc, le creează”; George Eliot: „Era precum cocoşul; credea că Soarele răsare pentru a-l asculta pe el cum cântă”; George Eliot: “Unii oameni inspiră respect şi încredere. În faţa altora trebuie să venim cu ele gata făcute”; Blaise Pascal: „Inima are raţiuni pe care raţiunea nu le cunoaşte”; Mihai Eminescu: „Şi eu pun destinul acestei lumi într-o inimă de om”;

274. Theodor Codreanu, în “Contemporanul-ideea europeană” nr. 11 din 2017, despre romantismul eminescian: “La începutul anilor `80 ai secolului trecut, am încercat, în premieră, să-l smulg pe Eminescu de sub eticheta „romantic întârziat”, găsind aprobare din partea unor eminescologi de mare prestigiu ca Edgar Papu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi George Munteanu. De altfel, George Munteanu va scrie, ulterior, despre „triada precursoare a poeziei moderne: Edgar Poe, Charles Baudelaire şi Mihai Eminescu”. În ce mă priveşte, mergeam până la o radicală scoatere a poetului de sub umbrela curentului literar manifestat, în Europa, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Îmi fundamentam opţiunea pe studiile lui Titu Maiorescu. Liderul Junimii, altminteri, n-avea aderenţă la romantism, scriind defavorabil despre paşoptişti, ceea ce însă nu s-a întâmplat cu Eminescu, admirator al acestor înaintaşi. Aderenţa poetului la romantism nu însemna o solidarizare cu un curent cultural şi literar devenit anacronic, ci aderenţă la un romantism fundamental, cum îl va numi între cele două războaie mondiale poetul Alexandru Philippide. Modernitatea lui Eminescu izvora tocmai din latura perenă a romantismului. Cel dintâi, la noi, care înţelesese acest lucru, a fost A. C. Cuza”;

275. Valentin Coşereanu, în „Lumină lină / Gracious Light” nr. 4 din 2017, scrie despre europenismul eminoviceştilor. Reţinem pasajul dedicat lui George (Iorgu), alt frate al lui Eminescu: „După ce trece şi el şcolile cernăuţene ale imperiului, George(Iorgu) moare, împuşcându-se la numai 29 de ani. Făcuse studii militare strălucite tot în Europa centrală – în Prusia. A obţinut gradul de sublocotenent şi – după mărturia dramaturgului I. L. Caragiale: în câteva luni a speriat Academia militară cu talentele-i şi a dat un examen care l-a făcut pe mareşalul Moltke să se intereseze foarte aproape de soarta lui, hotărât să-l ia pe lângă dânsul. Acelaşi frate, întors în ţară, pleacă, însoţit de alţi doi ofiţeri cu o corespondenţă secretă de la regele României, Carol I, la cancelarul Bismark, în 1868. Acesta îl remarcă şi, după ce stă de vorbă cu el aproape un ceas (enorm pentru timpul lui Bismark!), îl recomandă pentru a participa la manevrele militare din Brandemburg, unde fratele lui Eminescu se remarcă din nou în mod sclipitor şi oferă cea mai bună soluţie tactică dată ,manevrelor militare în desfăşurare. Fapt cu totul excepţional, Iorgu este lăudat în faţa trupelor de către acelaşi mareşal Moltke – strategul Europei timpului. La 21 de zile după toate acestea, vine la Ipoteşti şi se împuşcă, dintr-un motiv care, în lipsa documentelor, scapă şi astăzi”;

276. Horia Corcheş, într-un dosar „Dilema veche” („Stima de sine”), despre profesori: „Profesorul român e, se spune adesea, o victimă a epocii. Timpuri năuce, tâmpe, în care educaţia nu mai valorează doi bani, ca atare societatea, în ansamblul ei, nu face decât să lovească în imaginea profesorului şi să-i ştirbească stima de sine. Prost plătit, căci nu produce, prost văzut, căci nu are statut, în fine, prost, căci nu e un specialist bine pregătit. Dau în el mass-media, guvernanţii, inspectorii, părinţii, ba chiar şi elevii (toţi aceştia, se ştie, mult mai evoluaţi social şi intelectual, ca să nu mai spun economic, deci îndreptăţiţi să evalueze)”;