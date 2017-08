GEORGICĂ MANOLE: DEGUSTĂTORUL DE TEXTE (41)

[cuvinte cheie: „am citit, am reţinut”, unde începe educaţia, Andrei Pleşu despre ipocrit, satul pentru N. Breban, internetul pentru Umberto Eco, Dumitru Lavric, „Epistolarul românesc 500” (vol. I şi II, Botoşani, 2015, p. 232), Dobrogeanu Gherea, I. L. Caragiale, Gelu Dorian, „România literară” nr. 29 din 2017, „Despre prietenia dintre scriitori”, sintagme, termeni concepte, „Contemporanul – Ideea Europeană” nr. 6 din 2017]:

183. Am citit, am reţinut: Nicolae Iorga: „Eu sunt un om de onoare şi am dreptul să fiu crezut pe cuvânt”; Corneliu Coposu: „Nu mi-am pierdut încrederea în oameni şi foarte curios, nu am fost persecutat niciodată de sentimentul răzbunării”; Arthur G. Holder: „Educaţia începe acasă. Nu poţi da vina pe şcoală că nu ţi-a învăţat copilul ceea ce nu l-ai învăţat tu”; Cezar Petrescu: „Viaţa poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nici o importanţă, esenţială este intensitatea”; Fr. Bacon: „Este o cruntă şi jalnică singurătate să nu ai prieteni adevăraţi, fără de care lumea nu este decât un pustiu”; L. B. Singer: „Când o carte este plicticoasă, copiii cască fără să se jeneze”; Andrei Pleşu: „Ipocritul confundă morala cu discreţia. Drama lui e că nu-şi poate camufla perfect greşeala, n-o poate ţine departe de gura lumii”; Andrei Pleşu: „La ipocrit nu actul blamabil e ruşinos, ci eventuala lui publicitate”; Andrei Pleşu: „Ipocritul nu-şi regretă relele. Are cultul, formal, al propriei imagini”; Nicolae Breban: „Satul este o matrice reală, fixă, în ciuda atâtor transformări ale civilizaţiilor europene”; Lucian Blaga: „În sat e o măsură în lucruri”; Umberto Eco: „Internetul este deseori raiul imbecililor”;

184. Dumitru Lavric, în „Epistolarul românesc 500” (vol. I şi II, Botoşani, 2015, p. 232), citând, dintr-o scrisoare a lui Gherea, pasajul care se referă la Caragiale: „Celălalt eveniment neobişnuit, profund trist pentru România noastră este moartea lui Caragiale. El a murit subit în mai, la Berlin, de inimă. Eu cu soţia, în mai, am început să facem la Govora băi de iod şi sulf, dar, primind această ştire îngrozitoare de la Berlin, desigur că am plecat imediat acolo. L-am depus în cavou la Berlin iar în toamnă o să-l aducem în ţară, unde, conform hotărârii parlamentului şi guvernului, i se vor organiza funeralii naţionale. Pentru ţară este o pierdere imensă, iremediabilă, dar, şi pentru mine personal această pierdere este îngrozitoare. Nici până acum nu m-am putut dezmetici. A fost cea mai luminată minte şi cel mai mare talent al României. Ca talent el se înalţă la nivelul lui Gogol, dar din punct de vedere al orizontului intelectual, al minţii luminate şi al înţelepciunii este nemăsurat superior acestuia. (…) Caragiale este omul cel mai mare, singurul supraom pe care am avut ocazia să-l întâlnesc în viaţă. În condiţiile triste şi mizere ale ţării el nu a făcut şi nu a scris nici a suta parte din ceea ce Atotputernicul Dumnezeu a sădit în el. Şi, iată, acest om cu o imensă inteligenţă şi talent, moare, şi în afară de mica Românie, nimeni nu a suflat un cuvânt despre el”;

185. În „România literară” nr. 29 din 2017, Gellu Dorian publică un punct de vedere sub titlul „Despre prietenia dintre scriitori”. Reţinem: 1. „Am considerat de la început, de când mi-am dat seama de acest sentiment, care are carat de valoare fundamentală, printre puţinele care au dăinuit peste timp, că „prietenia este sufletul pereche”, după o spusă atribuită lui Aristotel”; 2. „Dragostea nu intră în categoria de valori fundamentale: în dragoste poţi trăda şi reveni, şi s-a dovedit şi în acest caz, în prietenie, în schimb, nu este loc de trădare”; 3. „Breasla scriitorilor, de când există ea organizată, în „societate”- de o sută nouă ani! – sau în „uniune” – de şaizeci şi opt de ani -, nu poate oferi exemple de prietenie demne de urmat”; 4. „…prietenia este obligatoriu cu dus-întors, cu participarea dezinteresat a ambelor părţi, nu poate fi unilaterală, doar dintr-o singură parte!”; 5. „Experienţa mea, de care pomeneam la începutul acestui articol, mă face să cred că o prietenie între scriitorii români, nu toţi la un loc, asta nu se poate, ci poate fi numită doar solidaritate de breaslă, asta ar putea exista”; 6. „…prietenia, cea a sufletului pereche, nu poate exista până la capăt decât în mintea, sufletul şi inima celor care cred cu adevărat în acest sentiment fundamental al omului, celor care nu cântăresc în fiece clipă fapte, gesturi, nu sunt atenţi la bârfe şi gloriolele pe care alţii le au pe moment şi la care vrei şi tu să ajungi, dând cu piciorul în ceea ce ai clădit dimpreună un sfert de secol” etc. Plin de exemple şi pus sub semnul „actualităţii”, articolul lui Gellu Dorian îşi are rolul lui, depinzând enorm de mult de partea dinspre care priveşti lucrurile. Articolul, încadrat, cel puţin de mine, la nivelul solilocviilor (un fel de dialog al lui Gellu Dorian cu sine), interesante mi se par primele două rânduri: „Există prietenie între scriitori? Din propria experienţă, aş fi înclinat să cred că există. Dar imediat apare îndoiala unei triste experienţe recente, despre care, totuşi, nu voi vorbi aici”.

186. Sintagme, termeni, concepte din „Contemporanul – Ideea Europeană” nr. 6 din 2017:

1. Dumitru Ţepeneag numindu-şi fotoliul „vaporul meu cu care am navigat peste atâtea mări”; 2.Adrian Dinu Rachieru vorbind despre „setea revanşei” în literatură; 3. Iulian Boldea descriind „metoda impresionistă în critică” a lui E. Lovinescu; 4. „erotizarea actului critic” la Nora Iuga; 5. Mircea Platon vorbind despre „naturalismul blănos” al lui Cărtărescu şi despre „găliganii zgribuliţi” de la „Dilema” în raport cu Eminescu;