GEORGICĂ MANOLE: DEGUSTĂTORUL DE TEXTE (281)

229. Am citit, am reținut: Nietzsche: „Un popor nu se caracterizează atât prin oamenii mari pe care îi are, ci mai ales prin felul în care îi recunoaște și îi stimează pe aceștia”; Albert Camus: „Pentru om a căpăta conștiința prezentului înseamnă a nu mai aștepta nimic”; Alfred North Whitehead: „Este nevoie de o inteligență extraordinară pentru a analiza evidentul”; Fernando Pessoa: „Eu nu sunt un poet ci o întreagă literatură”; Ion Negoițescu: „Limba e singurul criteriu pentru determinarea unei literaturi”; Dostoievski: „Nimic nu e mai fantastic decât realul”; C. G. Jung: „Neașteptatul și incredibilul ține de această lume. Numai atunci viața este întreagă”; Saint Beuve: Spune-mi pe cine admiri, să-ți spun cine ești”; Ion Caraion: „Pe atunci eram tineri, aveam de unde muri”;

230. Gheorghe Grigurcu acordă un interviu lui Cristian Pătrășconiu, interviu publicat în „România literară” nr. 5 din 30 ianuarie 2026. Firul roșu al interviului îl reprezintă jurnalul. Rețin câteva puncte de vedere ale lui Gheorghe Grigurcu: 1. „să prezinte cu emoție clipele favorabile introspecției care nu rareori se lasă așteptată”; 2. „spiritul autocritic se cuvine a se impune”; 3. „citatele reflectă relația autorului cu lumea actuală și nu numai”; 4. „abordarea conceptului de timp”; 5. „un text de jurnal odată așternut devine automat trecut”; 6. „regimul temporal propriu jurnalului este atemporalitate”; 7. „jurnalul așa cum am izbutit a-l produce e livresc”; 8. „m-am înfățișat în jurnal concomitent ca autor și personaj”; 9. „jurnalul e o specie însuflețită de real”; 10. „Faptul că în mediul stresant al actualității se impune moralmente o atitudine, îi permite jurnalului calitatea de a o articula inclusiv prin apelul la introspecție”;

231. Din budismul ZEN: „Toți știm ce zgomot fac două palme aplaudând. Dar ce zgomot face o singură palmă aplaudând?”

232. Constantin Abăluță despre unele curente literare: „Există curente de buzunar, în ele neîncăpând perfect decât un singur poet (inventatorul), ceilalți fiind cooptați din rațiuni mai mult sistemice: personalismul lui Frank O`Hara, senzaționalismul lui Fernando Pessoa, himerismul lui Vasile Baghiu sau vulturismul lui George Vulturescu”;

233. De pe vremea lui Ceaușescu: „Dai în mine, dai în partid. Dai în partid, dai în Tovarășu. Dau în Tovarășu, dai în popor”;

234. Deviza scrisă pe frontispiciul primăriei Zittane, Saxonia: „A face bine și a fi calomniat este un lucru care te onorează”;

235. GENOSANALIZA. Concept inventat de Gaston Bachelard și reprezintă „analiza unei pagini literare prin genul cuvintelor”. Bachelard crede că genosanaliza „poate ordona bucuriile simple ale vorbirii”. O analiză pertinentă am întâlnit-o în „Contemporanul. Ideea europeană” nr. 1 din 2000 sub semnătura Irinei Petraș din care, pentru înțelegerea conceptului, am spicuit: 1. „Același Bachelard se întreba cu groază jucată cum e posibil să existe limbi care pun „fântână” la masculin”; 2. „Heinrich Heine scrie: „bradul visează la un palmier ce acolo, în orientul îndepărtat, se întristează singur și taciturn pe panta unei stânci arzânde”. Francezul poate înțelege apropierea dintre singurătatea înghețată și singurătatea arzândă, dar atât. Când află că în germană palmierul e de genul feminin, înțelege ce întrețeseri și vibrări sunt posibile pentru cititorul german”; 3. „ Din Baudelaire, o traducere în românește, trebuie să țină cont că „sătucul” nu e firesc să se închine „muntelui”, ambii fiind imaginați ca masculini, iar formularea „în poala unui munte” ar avea ceva pervers. Tot la Baudelaire „seara vine cu pași de lup” (le soir – gen masculin), ceea ce în românește nu ar fi verosimil”; 4. „Pentru Esenin, mesteacănul este feminin, pentru români masculin, așa că versurile „vântul prinde-un mesteacăn de poale/ și-l despoaie de jos până sus”, devine pentru noi șocantă, aproape perversă”;