GEORGICĂ MANOLE: DEGUSTĂTORUL DE TEXTE (280)

221. Am citit, am reínut, Neil deGrasse Tyson: „Știința adevărată nu închide misterul, ci îl respectă. Universul nu ne cere grabă, ci uimire susținută”; Bartolomeu Anania: „Când te găsești în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns în vârful muntelui să nu amețești”; Octavian Paler: „Nu sunt bune decât amintirile care te ajută să trăiești în prezent”;

222. Erwin Kessler, în „Dilema” nr. 98 din 29 ianuarie – 4 februarie din 2026, despre „critica de artă critică”: Am început să scriu critic, fără să-mi fi propus asta. Prin „critic” nu mă refer la faptul că scriam critică de artă, ci la faptul că scriam (și scriu) critică de artă critică, un gen pe cale de dispariție, căci majoritatea criticilor de artă, atunci și acum, erau simple instrumente de promovare a discursurilor și intereselor artiștilor. Critica de artă este trompetă la noi, un gen literar aservit pieței de artă. Un fel de prospect de hipermarket, înj care ai salamul într-o poză și descrierea bombastică a acestuia într-un cartuș literar alăturat. Nicăieri nu scrie că e făcut din resturi de carne, oase tocate, coloranți artificiali și potențiatori de gust. Salamul artei e similar, iar eticheta „critică” e reclamă”;

223. Mircea Platon, în „Contemporanul. Ideea europeană” nr. 1 din 2026, scrie un eseu în 17 secvențe. Reiau secvența nr. 14: „Luna mi-a făcut țăndări fereastra/ Și-a năvălit în cameră la mine./ În beznă, doar gândul la tine irupe neașteptat,/ ca flăcările pe comori.”

Secvența aceasta m-a dus cu gândul la poezia „Liniște” de Lucian Blaga din care rețin două versuri: „Atâta liniște-i în jur de-mi pare că aud / cum se izbesc de geamuri razele de lună”.

Revin la Mircea Platon și reiau secvența nr. 11: „Liniștea ascute coasa înserării”;

224. Miruna Runcan, în „Dilema” nr. 97 din 2026, selecționează câteva fracturi comic-absurde: Eugen Ionesco în „Rinocerii”: „Toate pisicile sunt muritoare,/ Socrate este muritor,/ Deci Socrate este o pisică”; Eugen Ionesco în „Cântăreața cheală”: „Luați un cerc, mângâiați-l și va devein vicios”; Teodor Mazilu în „Acești nebuni fățarnici”: „Un ticălos neplătit la timp devine om de treabă”; I. L. Caragiale în „O scrisoare pierdută”: „Curat murdar, Coane Fănică!”; Teodor Mazilu în „Mobilă și durere”: „Măi Gore, omul dacă-i om, trebuie să fie porc cu-n scop!”

225. Spovedania Petru Dumitriu. Aparține autorului „Cronicii de familie” și am găsit-o reluată într-un eseu semnat de Geo Șerban în „România literară” nr. 46 din 1999: „Identificarea lăuntrică cu opera, dispariția sentimentului de exterioritate, pe care-l ai când faci ceva meșteșugărește, garanția că ai dat maximul tău. Maximul acesta valorează, firește, proportional cu valoarea ta ca artist”;

226. Lorinczi Francisc-Mihai despre „a deretica spațiul și timpul”: „…înseamnă o reconciliere interioară, o reașezare într-o stare de echilibru a forului interior după o traumă, mântuire prin boltirea cuvântului, o vindecare emoțională prin terapia lui a fi în poezie, pentru „întoarcerea în rosturi”. O pregătire pentru țeluri superioare, în ceasuri de regăz cu noi înșine, când luăm în stăpânire teritorii noi, pe o hartă a fericirii neconvenționale.” (vezi „Lumina literară și artistică” din 21 ianuarie 2026);

227. Gheorghe Grigurcu, în „România literară nr. 1-2 din 2026: „Încet , încet lumea s-a vindecat de poezie. Poezia și poeții au intrat în istorie laolaltă cu șamanii, cu vrăjitoarele, cu ghicitorii în palmă. Au mai rămas în lume, zice-se, câteva exemplare umane de cititori de poezie, risipite, care nu au fost capabile să se adapteze”;

228. Dan Stanca, în„România literară nr. 1-2 din 2026, acordă un interviu lui Cristian Pătrășconiu. Reținem: 1. „Talentul nu face decât să construiască ceva deja mort”; 2. „ Sunt convins că în spatele fiecărui personaj mare din literature universal s-a aflat o persoană reală”; 3. „Din concubinajul cu păcatul pot ieși cărți genial”; 4. „Prin vocație ieși din cercul infernal, rupi mariajul dintre păcat și talent. Normal, nu ucizi talentul, dar el de acum încolo se află sub protecția vocației. Vocația îl ține în brațele ei și nu-l mai lasă să-și facă de cap”; 5 „Cred în vocație, nu în talent”, 6. „Timpul care coboară în cărțile mele este atât timpul căruia îi suntem captive, dar și illo tempore”; 7. „Timpul de azi îl toci cu talentul de care dispui, timpul de altădată îți este dăruit prin mărinimia vocației”; 8. „Spun că mai importantă este așteptarea. Dacă ai ce aștepta ești cu totul alt om”; 9. „Spre deosebire însă de așteptare, fericirea are o natură static” etc.