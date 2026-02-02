GEORGICĂ MANOLE: DEGUSTĂTORUL DE TEXTE (279)

[cuvinte cheie: am citit, am reținut, Rugen Lovinescu despre moarte, Paul Evdokimov despre umor, Constantin Noica în 1947 despre ieșirea din indiferență, Nicolae Teoharie definind poetul, Lorimer Moseley despre rolul durerii, Eugeniu Coșeriu despre absurd, Alfred Jarry în „Ubu rege” despre acțiunea de a dărâma, Hortensia Papadat-Bengescu despre oamenii pe care nu-i cunoaștem, Bronislaw Malinovski despre magie, termeni, concepte, sintagme de Emanuel Levinas, I. D. Sârbu și Nicolae Breban, „Dilema” nr. 98 din 2026, Ziua sosului iute, ce este acrifobia, Șerbam Axinte despre poezia anului 2025, „Restul” de Svetlana Cârstean, Alexandru Matei definind teurgia și goeția, „Contemporanul. Ideea europeană” nr. 1 din 2026, Mircea Platon făcând o legătură cu Legea gravitației, Constantin Lupeanu despre învățători și medici ]:

2014. Am citit, am reținut: Eugen Lovinescu: „Gândim moartea plecând de la timp și nu timpul pornind de la moarte”; Paul Evdokimov: „Umorul, ca și râsul, posedă funcție eliberatoare”; Constantin Noica în 1947: „De la antici am avea de reînvățat filosofia. Cu ei va trebui să înfrângem neutralitatea – neîncrederea, nepăsarea, nerodnicia – regăsind, până și în mecanismele noastre logice, aceea ce face viața spiritului: ieșirea din indiferență”; Nicolae Teoharie: „Poetul este o flacără ce se odihnește într-o brichetă de plastic”; Lorimer Moseley: „Durerea este cea care ne motivează să ne proteejăm”; Eugeniu Coșeriu: „Dacă absurdul poate fi gândit, atunci poate fi și exprimat”; Alfred Jarry în „Ubu rege”: „Nu vom fi dărâmat nimic dacă nu dărâmăm și ruinele”; Hortensia Papadat-Bengescu: „Ce frumoși sunt oamenii pe care nu-i cunoaștem!”; Bronislaw Malinovski: „Magia apare acolo unde cunoașterea practică și controlul rațional își ating limitele”;

2015. Termeni, concepte, sintagme… (din cele citite): Emanuel Levinas: „divina comedie a infinitului”; I. D. Sârbu: „atlet al mizeriei”; Nicolae Breban: „viața ca o posesie”;

2016. Deși târziu, aflu din „Dilema” nr. 98 din 2026 că 22 IANUARIE este „ZIUA SOSULUI IUTE”. Mai aflu că cei care nu suportă iutele se numesc ACRIFOBI;

2017. Șerban Axinte, în „Dilema” nr. 98 din 2026, publică pe o pagină tip „Dilema” o analiză a poeziei în 2025. Găsesc printre cei foarte mulți poeți doar un botoșănean, Svetlana Cârstean: „… a publicat în 2025 două volume dintr-o trilogie Mă voi limita acum doar la „Restul”. În mod cert, avem de-a face cu o poezie a unei revolte ce are multiple cauze șio se manifestă printr-un strigăt bine calibrat cu o tonalitate egală cu ea însăși. E o revoltă față de un sistem omniscient care elimină individul din ecuație. E o revoltă față de forma unei lumi care își asumă ambele fațete, cea feminină și cea masculină. Se face referire la efortul de a trăi concret în ordinea materială a lucrurilor. Până la disiparea metafizică avem de-a face cu reacția viscerală la realitatea palpabilă. „Restul” e o carte despre distribuirea rolurilor sociale în una și aceeași persoană. De aici implozia, cât și explozia”;

2018. Alexandru Matei, în „Dilema” nr. 98 din 2026, publică un articol despre TEURGIE și GOEȚIE. Rețin: „De la începuturile ei, magia a oscilat între TEURGIE, căutarea și invocarea spiritelor bune, exercițiu de vindecare, Isolda aplecată peste Tristan, și respectiv GOEȚIE, chemarea blestemelor, a maleficului și a sortilegiului. VRĂJITORIA apare mai târziu și este, ca orice termen negativ, o interpretare a celui care are dreptate împotriva celui care greșește”;

219. Mircea Platon, în „Contemporanul. Ideea europeană” nr. 1 din 2026, face o legătură interesantă cu Legea gravitației: „Mărul i-a dat lui Newton ideea pentru legea gravitației. Legea gravitației nu e decât o metaforă științifică pentru un adevăr teologic: păcatul. Prin păcat am căzut și „cădem” în continuare, în condiția de târâtoare cu 9,8 m/s. Boala e tot căderea celulelor noastre spre pământ, tendința lor de a se introduce de unde s-au ridicat. Țărână ai fost și în țărână te vei întoarce cu 9,8 m/s”;

220. Constantin Lupeanu, în „Contemporanul. Ideea europeană” nr. 1 din 2026, despre învățători și medici: „Învățătorii au fost asimilați cu apostolii neamului. Ei se îngrijeau nu numai de bazele culturii, ci mai ales de instalarea virtuții în inima copiilor, modelându-i ca oameni buni, cinstiți, drepți. Medicii au și ei o îndatorire de înaltă onoare. Ei asigură sănătatea fizică a oamenilor modelați pe dinăuntru de învățători. Previn maladiile, susțin sănătatea publică, stabilesc diagnosticul, tratează, operează, redau societății cetățeni vajnici. Este vorba de profesie, dar mai ales de vocație. Medicii sculptează omul cu dalta încredințată lor de Dumnezeu”;