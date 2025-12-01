GEORGICĂ MANOLE: DEGUSTĂTORUL DE TEXTE (267)

[cuvinte cheie: Gabriel Chifu despre temele cărților sale, Heraclit despre curgerea materiei, Lucian Vasiliu autodefinindu-se, Toma Pavel despre ficțiune, Ștefan Mitroi definind moartea, Lucian Blaga definind limba unui popor, Nicolae Steinhardt despre poet, „România literară” nr. 5 din octombrie 2025, Toma Pavel despre „Luceafărul” de Eminescu, Adrian Lesenciuc despre traducerea unui poem, „Dilema” nr. 89 din 20-26 noiembrie 2025, Stela Giurgeanu despre femicid, Diana E. H. Russell, Jill Radford, elementele culturii după Nicolae Steinhardt]:

1936. AM citit, am reținut: Gabriel Chifu: „Întotdeauna în cărțile mele am căutat să descriu părți umbrite, neexplorate ale condiției umane”; Heraclit: „Nu ne scăldăm de două ori în același rîu”; Lucian Vasiliu: Sunt semn de carte în Larousse”; Toma Pavel: ”Ficțiunea literară nu încearcă să producă o fotografie exactă a lumii reale, ci include întotdeauna o dimensiune ludică, jucăușă, nepractică”; Ștefan Mitroi: „Asta e moartea, de fapt, viața ce stă pe loc”; Lucian Blaga: „Limba este întâiul mare poem al unui popor”; Nicolae Steinhardt: „Poetul trebuie să aibă o nevoie fizică de libertate”

1937. Toma Pavel, în „România literară” nr. 5 din octombrie 2025, la rubrica sa „Nuanțe” face o referire la Eminescu:„Am reflectat la unul din cele mai iubite poeme ale literaturii românești, „Luceafărul” de Eminescu. Acest poem ne transportă, ne duce departe, transfigurând stelele, dându-le o existență legendară. Sentimentele despre care e vorba rămân însă binecunoscute: iubirea dincolo de marginile acestei lumi, dorința de a fi împreună, capacitatea de a renunța în numele dragostei la privilegiul nemuririi, prețul de neuitat al vieții de zi cu zi. Arta poetică accentuează distanța la care se află lumea poemului. Ritmul și rima, sintaxa, tonul recitării ne duc dincolo de granițele vieții noastre cotidiene, subliniind depărtarea și noblețea acestor teritorii: „A fost odată ca-n povești/ A fost ca niciodată/ Din rude mari împărătești/ O prea frumoasă fată”, unicitatea, excepția fiind puse în evidență: „Și era una la părinți/ Și mândră-n toate cele,/ Cum e Fecioara între sfinți/ Și luna între stele.” Să lăsăm să răsune aceste două strofe, să ne lăsăm atrași de tainica lumină a poemului”;

1938. Adrian Lesenciuc despre traduceri: „A traduce un poem înseamnă a scrie un poem, nu doar a ține cont de sensul originalului”;

1939. Stela Giurgeanu, în „Dilema” nr. 89 din 20-26 noiembrie 2025, despre „femicid”: „Cuvântul FEMICID apare pentru prima dată în 1801, într-un dicționar juridic englez, unde era definit pur descriptiv ca „UCIDEREA UNEI FEMEI”, fără implicații de gen sau context social. Termenul a rămas nefolosit aproape două secole. Anul 1976 marchează momentul decisiv. La Tribunalul Internațional pentru Crime împotriva Femeilor (Bruxelles), feminista sud-a fricană Diana E. H. Russell a reluat termenul FEMICID pentru a denunța uciderea femeilor din ură, dispreț, „plăcere” sau sentiment de posesie masculină. Russell a subliniat că aceste crime sunt expresia unei forme extreme de control patriarhal, nu simple acte individuale de violență. În anii 90, Russell și socioloaga Jill Radford au propulsat termenul în lucrarea „Femicide; The Politics of Woman Killing”, unde au insistat că femicidul este un act politic, rezultat al inegalităților structurale de gen”;

„Agenda 2025” , editată de Memorialul Eminescu, publică la începutul fiecărei pagini fragmente din versurile poeților contemporani cu Eminescu, într-o selecție făcută de Lucia Țurcanu: Costache Aristia (1800, Grecia – 18 aprilie 1880, București): „Cucule, iar ai tăcut/ Și pustiul crâng e mut!/ Ziua bună ți-ai luat,/ De la noi te-ai depărtat!/ Vara vii, vara te duci/ și de muncă nu te-apuci.// Iar la plug tot singur eu/ Îmi mănânc amarul meu!/ Ți-am dus dorul și-l mai port/ Și ți-l voi purta și mort./ Și tu vii și iar te duci/ Și de muncă nu te-apuci.” („Cucul”); Ion Heliade Rădulescu (16 ianuarie 1802, Târgoviște – 27 aprilie 1872, București): „Cât ești de mare, Doamne! Și cât de admirabili/ Sunt operele tale!” („Anatolida sau Omul și forțele); Neofit Scriban (1803, Burdujeni, Suceava – 9 octombrie 1884, Burdujeni, Suceava): „Vanitățile acestea, ce-s luate drept plăceri/ Nencetat se poartă-n lume, precum umbl-a sale sferi.” („Lumea”);

1941. Elementele culturii după Nicolae Steinhardt: a)SĂLBĂTICIA (cultura este o expediție în jungla sălbatică și în beznă) – „adică puterea, cercetarea necruțătoare, îndrăzneala de a spune lucrurilor pe numele lor cel mai adevărat și de a privi „fiarele” care se ascund sub cele mai variate nume, ori cele mai neutre vocabule”; b) CURĂȚIA – „adică ordinea formală fără de care nu există artă și cunoaștere„; c) IARBA ȘI LAPTELE – „adică dulceața în lipsa căreia cultura oricât de rafinată se preface în venin și cucută”;