GEORGICĂ MANOLE: DEGUSTĂTORUL DE TEXTE (266)

1927. Am citit, am reținut: Mihai Maci: „Noi câștigăm mult în eficiență în ziua de astăzi și pierdem probabil la fel de mult în semnificație”; David Foster Wallace: „Tragedia nu s-a stins odată cu eroii greci, ci migrează, adaptată, în universul hiper-conștient al mileniului trei”; Al. Cistelecan: „Poezia nu este mustul acela pe care l-ai scos din ciorchinele de struguri, ci este ciorchinele în întregul lui, cu toată construcția și compoziția lui, cu toată textura în care sunt puse babele”;

1928. Mihai Maci, în „Orizont” nr. 8 din 2025, despre postmodernism: „Postmodernismul, dacă stau și mă gândesc mai bine, nu înseamnă neapărat lipsa rădăcinilor, cât necunoașterea lor. Postmodernismul nu face nimic altfel decât să reia diverse secvențe ale tradiției pe care le decupează arbitrar și pe care le leagă între ele în moduri câteodată improbabile”;

1929. Mihai Maci, în „Orizont” nr. 8 din 2025, despre omul modern: „Omul modern am impresia că seamănă mai mult cu o amibă, adică a trecut de la rădăcini la pseudopode, la niște chestii pe care le aruncă în afara lui căutând să se prindă de ceva”;

1930. Al. Cistelecan, în „Steaua” nr. 5 din 2025, despre idee în poezie: „Ideea nu este foarte importantă în poezie. Există o poezie filozofică, dar poeții nu sunt filozofi chiar dacă fac poezie filozofică. De câte ori vorbim de idei cu adevărat filozofice, nu ne îndreptăm spre poeți, ci spre filozofi. Dar în viziunea poetică desigur că intră o componentă importantă de filozofie, de viziune filozofică asupra lumii”;

1931. „Agenda 2025” , editată de Memorialul Eminescu, publică la începutul fiecărei pagini fragmente din versurile poeților contemporani cu Eminescu, într-o selecție făcută de Lucia Țurcanu: Constantin (Costache) Stamati (1786, Iași – 1869, Ocnița, Hotin) din poezia „Omul și cerul”: „Iată urcă luna în carul de lumină,/ Pe albăstria boltă a cerului senin/ Razele-i sunt blânde, lumina ei e lină,/ Ea mângâie ș-alină a omului suspin// Și-i zice: O, ființă mizeră, pieritoare/ Ce ești o jucărie lumeștilor furtuni;/ Nu ai gândi zadarnic la cele viitoare,/ Nici la cele trecute, căci sunt deșertăciuni.”; Gheorghe Asachi ( 1 martie 1788, Herța – 12 noiembrie 1869, Iași) din poezia „Meditație pentru ziua Anului Nou”; „Cu iuțeala unui fulger care scapără în ceri,/ Ca un vis sau ca un sunet,/ Doamne, anii fug și pier.”; Costache Bălăcescu (20 ianuarie 1800, București – 29 februarie 1880, București) din poezia „Înțelepciunea omenească”: „Ziua de azi e scumpă mai mult decât o mie/ Din secolul ce încă cutezi a aștepta.”;

1932. Principiile dezvoltării unei minți complete după Leonardo Da Vinci (vezi „Dilema” nr. 88 din 2025): 1. „studiază știința artei”; 2. „studiază arta științei”; 3. Dezvoltă-ți simțurile, în special învață cum să observi”, 4. „înțelege că toate lucrurile sunt conectate la tot restul”;

1933. Andrei Manolescu, în „Dilema” nr. 88 din 2025, reține un citat din Carlo Rovelli prin care demonstrează că gândirea se îmbogățește prin analogii, dând și o definiție a acesteia: „Un câmp electromagnetic nu e un lan cu grâne; dilatarea timpului la Einstein nu e aceea datorată plictisului; în forța gravitațională nu e nimeni care să împingă sau să tragă; dar analogiile sunt evidente, Analogia constă în a lua un aspect al unui concept și a-l refolosi în alt context, păstrând ceva din semnificația lui, dar și lăsând ceva pe dinafară, astfel încât noua combinație să producă semnificații noi și eficiente. Așa funcționează știința cea mai bună. Cred că la fel funcționează și arta cea mai bună. Știința și arta au de-a face cu continua reorganizare a spațiului nostru conceptual, a ceea ce numim semnificație”;

1934. Adina Popescu, în „Dilema” nr. 88 din 2025, despre „copilul interior; „Când o aud p-asta cu „copilul interior”, pe la psihologi, pe rețelele sociale și prin mediile de corporatiști, mă apucă amocul. Așadar, dacă ceva nu merge bine în existența ta de adult, împovărată de griji, anxietate, rate la bancă, trebuie doar să te conectezi cu „copilul interior” și lucrurile vor reveni la normal. Dacă îți piere cheful de viață, e simplu, înseamnă că ți-ai pierdut „copilul interior”, trebuie să-l cauți și să-l regăsești. Dacă te apucă lehamitea, plictisul, apelează la „copilul interior” ca să reînveți ca să te joci și să te bucuri, Dacă simți că o iei razna din cauza stresului, tot „copilul interior” te va ajuta să devii mai relaxat și mai creativ. Să fim serioși, eu am convingerea că unii oameni s-au născut bătrâni, exact ca în filmul lui Benjamin Button.”;

1935. „Retroportretul” realizat de poetul Alexandru Drăghici, extras și inclus într-o cronică de către Horia Gârbea făcută volumului „Desculț prin Atlantida” (vezi „România literară” nr. 45 din octombrie 2025):

„Locuiesc o butură,

putregai fără rost,

numai ea îmi vorbește

de copacul ce am fost!”