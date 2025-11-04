GEORGICĂ MANOLE: DEGUSTĂTORUL DE TEXTE (264)

[cuvinte cheie: „am citit, am reținut”, Ioan T. Morar explicându-ne ce înseamnă a scrie, Remus Boldea despre senzațiile cititului, psihologica lamentare Camil Petrescu, Cătălin Pavel despre relația timp și frumusețe, Gustave Thibon despre canalia inconsecventă, Gheorghe Grigurcu despre răul maxim, La Bruyere despre apariția noastră pe pământ, Adrian Popescu despre zborul său, versuri de Horia Bădescu, Hippocrate despre suflet, Octavio Paz definind poezia, metafora Dan Perjovschi, Răzvan Petrescu despre libertate, „Degeaba ai citit atâtea cărți” (Editura „Trei”, Remus Boldea despre discuțiile cu un prieten, T. S. Eliot despre istorie, Gabriela Gheorghișor despre scris și lectură, Ion Iliescu și sinergia faptelor, „Ramuri” nr. 10 din 2025, „Poezia, încotro?”, Călin Vlasie definind poezia și intenția poetică, Robert Șerban, Răzvan Petrescu explicând ce înseamnă o poveste valabilă, standardul lui Truman Capote ]:

1912. Am citit, am reținut: Ioan T. Morar: „Să scrii, înseamnă să te repeți”; Remus Boldea: „O să zbori într-o zi de la atâta citit”; Camil Petrescu: „Eu din mine însumi nu pot ieși!”; Cătălin Pavel: ”Timpul trece, dar frumusețea încă rupe din noi”; Gustave Thibon: „O canalie inconsecventă este mai abjectă decât ea însăși”; Gheorghe Grigurcu: „Răul maxim e un rău lucid”; La Bruyere: „Noi ne-am ivit prea târziu. Totul s-a spus”; Adrian Popescu: „Odată am știut să zbor, odată,/ Dovadă n-am, dar îmi aduc aminte”; Horia Bădescu: „Eram surâsul unui univers,/ Eram acel ce nu voia să moară”; adagiul Ecleziastului: „Toate sunt deșertăciune”; Hippocrate: „Sufletul e același în toate ființele vii, deși corpul fiecăreia e diferit”; Octavio Paz: „Poezia este o creatoare de lumi”; Dan Perjovschi: „M-am născut pe partea fără graffiti a zidului din Berlin”; Răzvan Petrescu: „Nu există libertate absolută”;

1913. Remus Boldea, în volumul său „Degeaba ai citit atâtea cărți” (Editura „Trei”, 2025), spune un lucru minunat: „Discuțiile cu prietenii vechi sunt ca niște melodii pe care nu te saturi să le asculți ani în șir. Mica și singura consolare în fața marii nenorociri de a te fi născut este totuși prietenia”;

1914. Versuri de T. S. Eliot despre istorie: „Istoria e străbătută de multe pasaje viclene, coridoare săpate-ntr-adins/ Și porți de scăpare, înșală cu ambițiile suflate în șoaptă/ Ne călăuzește cu deșertăciuni”;

1915. Gabriela Gheorghișor despre scris și lectură: „Oricât de zadarnic s-ar dovedi, scrisul rămâne cea mai benefică deșertăciune. Iar lectura, oricât de inutilă ar părea, cea mai eficientă școală de (re)umanizare”;

1916. Diana Nicolescu, în „Dilema” nr. 86 din 30 octombrie – 5 noiembrie 2025, publică articolul „Anomaliile sistemului”. Rețin: 1) „Așa s-a născut prima generație de manageri de la opincari. Oameni care n-au construit nimic, dar conduc tot. Care confundă coordonarea cu puterea, prezentările Power-Point cu leadership-ul și tonul ridicat cu autoritatea. Care cred că pot înțelege psihologia doar pentru că „au lucrat cu oameni”, exact cum crezi că poți face neurochirurgie pentru că ai avut migrene. Sistemul nu are nevoie de profesioniști, ci de executanți disciplinați. Nu de oameni gânditori, ci de oameni care tac”; 2) „Un limbaj de lemn lustruit cu englezisme, care sună bine, dar nu spune nimic. Sistemul acesta nu e corupt doar moral, e absurd logic. E un spectacol grotesc în care specialiștii devin figuranți, iar impostorii își dau note unii altora. Unde „leadership-u8l” înseamnă să domini, nu să înțelegi. Și unde „dezvoltarea” e doar o formă elegantă de supunere”; 3) „Poate că adevărata reformă nu începe prin a schimba regulile, ci prin a recunoaște că, uneori, cei care le scriu n-au nicio competență să o facă”;

1917. Vă reamintesc o vorbă a lui Ion Iliescu: „Pus astfel în lumină, ancorat în sinergia faptelor, recursul la universalitate nu eludează meandrele concretului”;

1918. Călin Vlasie, în „Ramuri” nr. 10 din 2025, publică partea a doua a eseului „Poezia, încotro?” Rețin două definiții: 1) definiția lărgită a poeziei = „ca practică de limbaj și experiență estetică, indiferent de suport”; 2) intenția poetică = „a genera o experiență estetică, simbolică, reflexivă, prin limbaj și mediu”;

1919. În „Ramuri” nr. 10 din 2025, Robert Șerban publică un interviu cu scriitorul Răzvan Petrescu. Întrebat ce înseamnă „o poveste valabilă”, Răzvan Petrescu spune că trebuie să „treacă proba timpului”.. Și explică: „Iar pentru proba timpului, aș aplica Standardul lui Truman Capote (alt imens autor și de proză scurtă): să citești o povestire, să închizi ochii și să ți-o imaginezi altfel. Dacă nu poți și închipuirea îți amuțește, înseamnă că povestirea este perfectă ca o portocală. Și pentru a ajunge un asemenea fruct, trebuie să ții cont de tot, inclusiv de semnele de punctuație. De ritmul frazei, de eufonie, de culoare, de înlănțuirea repetițiilor (dacă nu cumva au un anumit înțeles), de fiecare cuvânt, fiecare propoziție, fiecare paragraf”;