GEORGICĂ MANOLE: DEGUSTĂTORUL DE TEXTE (262)

1900. Am citit, am rețínut: Franklin D. Roosevelt: „Oamenii nu sunt prizonierii destinului, ci doar al propriei minți”; Emil Cioran: „Când îți plouă în suflet, fă-ți umbrelă dintr-o bucurie”; Aristotel: „Educația este cea mai bună provizie pe care o poți face pentru bătrânețe”; About Staars: „Țin la glumă și accept gluma, dar nu accept lipsa de respect sub formă de glumă”; Esop: „Cu cât e mai mica mintea, cu atât e mai mare îngâmfarea”; John Steinbeck: „Dacă ai un necaz, sau ești rănit, sau ai nevoie / mergi la oamenii săraci. Ei sunt singurii, dar singurii, care te vor ajuta!; Heinrich Heine: „Acolo unde râsul nu se aude niciodată să nu-ți oprești pasul”; Ioan-Aurel Pop: ”Pentru unii democrația înseamnă libertatea de a fi analfabet, prost, tupeist, arogant, dar aflat la putere”; Emil Cioran: „Lumea nu se îngrămădește decât în jurul negustorilor de iluzii”; Tom Bodett: „În școală înveți o lecție și apoi dai un test. În viață dai un test care te învață o lecție”; Emil Cioran: „Despre viață nu se poate scrie decât cu un toc muiat în lacrimi”; Ioana Stanomir: „Cel din urmă Tolstoi este, pentru contemporanii săi, un profet”; Mircea Gelu Buta: „Există locuri pe hartă care nu sunt doar puncte geografice, ci răni deschise în trupul istoriei”; Bacovia: „Îi citesc pe toți, dar nu prefer pe nici unul”; Harold MacMillan: „Tradiția nu înseamnă să-i consideri pe cei care trăiesc acum ca pe niște morți, ci să-i consideri pe cei care au murit ca pe niște oameni vii”; Valeriu Stoica: „Starea de școlar leneș = mimează respectarea regulilor dar perseverează în indolență”; Cicero: „Istoria este învățătorul vieții”;

1901. Adrian Jicu, în „Dilema” nr, 80 din 18-24 septembrie 2025, despre George Bacovia: „Îl ajută formula aleasă: versuri scurte și percutante, cu o incredibilă forță de seducție. Pe cât de facile par, pe atât de pline de miez sunt. Poezia bacoviană degajă ceva hipnotic, aproape inexplicabil, Te prinde prin aparenta simplitate, dincolo de care se deschid răspunsuri la marile întrebări existențiale. Dar să ieșim din limbajul de lemn și să mai spun doar faptul că Bacovia este un poet transgenerațional, în care se regăsesc, deopotrivă, șaizeciștii, optzeciștii, douămiiștii și mulți alți „-iști”. Mai tineri sau mai puțin tineri. Pentru că Bacovia vorbește pe limba tuturor. Pe limba poeziei adevărate”;

1902. Andrei Pleșu, în Dilema” nr, 80 din 18-24 septembrie 2025, publică eseul „Clasa politică, dicționar de sinonime”. Rețin: „Ar fi, desigur, excesiv să spunem că toți politicienii sunt de vină. De vină sunt numai aceia care pot fi desemnați printr-unul sau mai multe dintre cvasi-sinonimele următoare, oferite generos (și pe bază de îndelungă experiență) de minunata limbă română: derbedei, haimanale, golani, lichele, leper, pușlamale, secături, mitocani, lepădături, netrebnici, scârnăvii, javre, jigodii, țoape, caraghioși, pezevenghi, cutre, pungași, pramatii, otrepe, escroci, netoți, nătângi, neghiobi, nătărăi, nerozi, gură-cască, fluieră-vânt, târâie-brâu, prostălăi, tonți, tăntălăi, găinari, nemernici, ticăloși, hoțomani, potlogari, canalii, șarlatani, ciorditori, manglitori, borfași, pișicheri, tâmpi, șmecheri etc. etc. etc. Multe din cuvintele de mai sus sunt de origine turcă”;

1903. Filosofia după Mircea Vulcănescu: 1) filosofia răsăriteană – în care își fac loc tipul elen și tipul indic. Primul tip urmărește să cuprindă FIINȚA printr-un contact direct cu ceea ce este, iar cel de-al doilea tip urmărește să cuprindă marele tot cosmic; 2) filosofia apuseană – în care își fac loc tipul mistic și tipul moral. Primul tip se bazează pe libertatea ce deliberează și hotărăște, iar al doilea tip se bazează pe intuiția directă a existenței;

1904. Alexandra Iftode, în „Dilema” nr. 85 din octombrie 2025, scrie: „Le putem spune că Freud a studiat visele, că Rogers a promovat idea de acceptare necondiționată, empatie și autenticitate (instrumente de nelipsit în lucrul cu copiii), că Pearls a pus accent pe corp, emoții și autoreglare, sau că Virginia Satir a vorbit despre comunicare, rolurile din familie și creșterea personal, iar Adler a povestit despre voință. Copiii ar trebui deja familiarizați cu oricare dintre aceste noțiuni”;