GEORGICĂ MANOLE: DEGUSTĂTORUL DE TEXTE (261)

[cuvinte cheie: „am citit, am reținut”, Călin- Andrei Mihăilescu despre numirea mirosurilor specifice, Călin- Andrei Mihăilescu definind istoria, Etienne Bonnot de Condillac despre contribuția mirosului, Goethe despre realitate, Carlo Rovelli sfătuindu-ne cum să înțelegem lumea, Codrin Liviu Cuțitaru despre comunitatea neguvernabilă, replica Marghioalei, personajul principal din piesa lui D.R.P., „Ca frunza dudului din rai”, G.P. Volceanov despre rapul propagandistic, Ray Bradbury despre distrugerea unei culturi, Carl Jung despre ceea ce ești, „Dilema” nr. 74 din 2025, Gianfranco Ravasi despre limbă și limbaj în poezie, „Laudatio Ioana Nicolaie”, Ioana Bot despre literatura pentru copii, Andrei Cornea despre ultimii oameni, ”Luceafărul de dimineață” nr. 9 din 2025, Dan Stanca despre nostalgicii după dictatură, Reținute de la Clara Târcă, Iulian Cătălui, Andreea Ruxandra Tudor, Ella Leynard, Monica Grosu și Ioana Greceanu, Răzvan Voncu, „Poezie și experiment”, Răzvan Voncu despre Eminescu, Nichita Stănescu, Geo Dumitrescu, Tudor Arghezi și Mircea Cărtărescu ]:

1193. Am citit, am reínut: Călin- Andrei Mihăilescu: „Numai prin comparații sau metafore putem numi mirosuri specifice”; Călin- Andrei Mihăilescu: „Istoria este containerul distanțelor și alienărilor”; Etienne Bonnot de Condillac: „Dintre toate simțurile, mirosul este cel care pare să contribuie cel mai puțin la operațiunile minții umane”; Goethe: „Puțini oameni au suficientă imaginație pentru realitate”; Carlo Rovelli: „Pentru a înțelege realitatea, trebuie să ținem cont de faptul că ea este o rețea de relații reciproce, care țese lumea”; Codrin Liviu Cuțitaru: „O comunitate este neguvernabilă nu din cauza fragilității legilor sale, ci din cauza ecoului fragil al acelor legi în conștiința comunității”; Marghioala, personajul principal din piesa lui D.R.P., „Ca frunza dudului din rai”: „Noi suntem sub porci, nu sub vremi”; G.P. Volceanov: „Rapul românesc câștigă, se pare, o nouă categorie tematică, dar pierde, fără îndoială, la capitolul imagine și respect: rapul propagandist”; Ray Bradbury: „Nu trebuie să arzi cărțile ca să distrugi o cultură”; Carl Jung: „Ești ceea ce faci, nu ceea ce spui că vei face”;

1194. Gianfranco Ravasi, în „Dilema” nr. 74 din 2025, despre poezie: „Poezia folosește un limbaj și o limbă. Limbajul simbolic poate fi înțeles, chiar dacă, probabil, nu în toate nuanțele sale, pentru că este legat de o cultură și de o experiență umană. Dar poetul folosește și o limbă concretă, încercând în toate chipurile să o transforme în muzică. Se spune, într-adevăr, că poezia trebuie citită cu voce tare.(…) Poezia, pe lângă puterea simbolului, comunică și o experiență senzorială de ordin fonetic prin sonoritățile limbii”;

1195. Ioana Bot, în „Dilema” nr. 74 din 2025, în „Laudatio Ioana Nicolaie”, despre literatura pentru copii: „Genul literaturii pentru copii este, prin definiție, unul dificil și exigent – dar este, totodată, unul prin definiție subversiv, destinat să atace prejudecățile și clișeele „lumii adulte”, să antreneze și să educe în cititor gândirea critică și încrederea în propriile capacități de a salva lumea (cum? prin frumusețe și adevăr, desigur – ceea ce nu este treabă ușoară);

1196. Andrei Cornea despre ultimii oameni: „Cei mai mulți oameni, din cauza inactivității, vor regresa intelectual, devenind în câteva generații un fel de animale domestice, pașnice. Peste încă un număr de generații, vor semăna mai mult cu plantele, de care vor avea grijă roboții udându-le zilnic. (vezi „Dilema” nr. 74 din 2025);

1197. Dan Stanca, în ”Luceafărul de dimineață” nr. 9 din 2025: 1. „Faptul că există nostalgici e altă poveste. De fapt ei nu regretă persoana dictatorului, ci tinerețea pierdută. Fiindcă parcă-i mai bine să fii tânăr într-o dictatură decât bătrân în democrație”, 2. „În zilele sinistre ale verii lui 1940, când România era ciopârțită, mulți bucureșteni terchea-berchea, dar cu pretenții, habar nu aveau ce se petrece în țară sau cu țara. Orizontul lor nu se întindea mai departe de cârciuma în care beau și frecau zarurile la barbut. Și acum este cam la fel. Foștii guvernanți aveau grijă să ne încurajeze în aceeași direcție, spunând că nu ne paște nimic rău”;

1198. Reținute din ”Luceafărul de dimineață” nr. 9 din 2025: Horia Gârbea: „literatura este o meserie din care nu se iese la pensie”; Clara Târcă: „nopțile sunt / parteneri teribili, / nu joacă niciodată / în echipă / și fac mișto de tine / când pierzi”; Iulian Cătălui: „fluturii nu se mai simt în stomac, ci zburătăcesc marquezian spre ceruri”; Andreea Ruxandra Tudor: „lumea o să fie mai luminoasă cu fiecare eclipsă ce trece”; Monica Grosu: „un dialog între limbajul senzorial (setea, arșița, nisipul etc.) și cel afectiv (iubirea totală, pierderea, așteptarea, neputința ); Ella Leynard: „nu cred că singurătatea însăși se simte mai singură decât mine”; Ioana Greceanu: „cine intră în tablou / iese altul decât intră”;

1199. Răzvan Voncu, în ”Luceafărul de dimineață” nr. 9 din 2025, publică eseul „Poezie și experiment”. Reținem: 1. „Sculptorii care nu știu să sculpteze fac „instalații”, poeții care nu pot scrie un vers fac „experimente”; 2. „Când scrie „Dintr-un bolovan coboară/ Pasul tău de domnișoară”, Nichita Stănescu nu se mulțumește să-și etaleze capacitățile de muzicalizare a versului ci face pasul către postmodernism. Nu de muzicalitate este vorba în demersul din volumul „În dulcele stil clasic” (1970), ci de reciclarea stilurilor poeziei tradiționale, a romantismului minor, într-o poetică a ludicului și a golului semantic contrară, în esența ei, viziunii romantice”; 3. „De asemenea, și experiența „democratizării” limbajului poetic s-a făcut de mult, prin Geo Dumitrescu și generația albatrosistă, a cărei experiență a și fost întrebuințată de către optzeciști pentru a înlocui stilul înalt șaizecist cu „poetica realului”; 4. „Poezia se distinge printr-un soi sau altul de exercițiu asupra limbajului”; 5. „Mihai Eminescu a făcut o sinteză a limbajelor poetice românești și europene de până la el și, într-un anume sens, a creat o limbă literară”; 6. „Tudor Arghezi, la rândul său, s-a concentrat asupra lexicului, scoțându-i la iveală (e un cuvânt care-i aparține) resursele latente și posibilitățile combinatorice”; 7. „Nichita Stănescu a forțat limitele morfologiei care e partea cea mai rigidă a limbii, spre a afirma suveranitatea expresivității”; 8. „Mircea Cărtărescu, în fine, a exploatat însăși istoria codurilor poetice românești, pe care le-a răscroit și reciclat, iscând, vorba aceluiași Arghezi, „frumuseți și versuri noi”; 9. „E simplu și spectaculos (măcar pentru amatori) să spui că „totul e poezie”, însă nu e deloc adevărat. Poezia nu e viață, e text”;