marți 16 septembrie, 2025
GABRIEL, POLIȚISTUL DE 21 DE ANI CARE A FĂCUT DIFERENȚA

În timpul misiunii de asigurare a ordinii și siguranței publice, la un festival din Săveni, Ilie, colegul nostru de doar 21 de ani, din cadrul Postului de Poliție Mitoc, a observat o femeie alergând disperată cu un copilaș în brațe, rănit la nivelul capului.

Băiețelul, de doar trei ani, se lovise grav la cap de o statuie din beton, în timp ce se juca.

Fără să stea pe gânduri, Gabriel a preluat copilul din brațele mamei și împreună cu aceasta, l-a transportat cu autospeciala de poliție, în regim de urgență, la cea mai apropiată unitate spitalicească.

În câteva minute Alex, băiețelul de trei ani, a primit îngrijiri medicale, apoi a fost transferat la o unitate medicală din Botoșani. Acum este în afara oricărui pericol.

Gestul colegului nostru a arătat încă o dată că a fi polițist înseamnă mai mult decât a purta o uniformă, înseamnă să fii alături de oameni, exact atunci când au cea mai mare nevoie de tine.

