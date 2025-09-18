În contextul confirmării unui focar de pestă porcină în comuna Albești, prefectul județului, Dan Nechifor, a convocat o ședință extraordinară a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor pentru aprobarea măsurilor ce se impun în astfel de circumstanțe.

Este vorba despre un focar primar de pestă porcină africană la două dintre cele 17 porcine deținute, pentru care s-a luat o serie de măsuri pentru combaterea și prevenirea extinderii focarului:

- plasarea exploatației infectate sub supraveghere oficială;

- efectuarea anchetei epizootologice;

- instituirea zonei de protecție pe o rază de 3 km în jurul focarului care cuprinde următoarele localități: Albești cu loc. Jijia și Buimăceni și Todireni cu loc. Todireni;

- instituirea zonei de sugraveghere pe o raza de 10 km în jurul focarului, ce cuprinde și zona de protecție: Albești cu loc. Albești, Coștiugeni, Măscăteni și Tudor Vladimirescu, Românești cu loc. Sărata, Santa Mare cu loc. Rânghilești, Todireni cu loc. Florești-Cernești, Iurești, Garbești, Hlipiceni cu loc. Hlipiceni, Dragalena, Victoria, Lunca cu loc. Lunca, Zlătunoaia și Stănești pentru verificarea / inventarierea exploatațiilor cu porcine și examen clinic al tuturor porcinelor existente fizic în teren;

- la intrarea și ieșirea din adăposturile porcinelor se vor amenaja dezinfectoare de picior și facilități pentru schimbarea încălțămintei și pentru spălarea mâinilor;

- constituirea echipelor de ucidere a porcinelor din focar și a echipei de evaluare/despăgubire a animalelor ucise în focar;

- constituirea de patrule mobile de control rutier auto pe căile de acces din și înspre localitatea infectată și interzicerea mișcării oricăror specii de animale și a produselor de origine animală;

- combaterea imediată prin împușcare, în afara localităților din zona de protecție și de supraveghere a tuturor prădătorilor, potențiali vectori în transmiterea virusului PPA la alte exploatații;

- toate UAT—urile din zona de protecție și de supraveghere au obligația de a organiza în cel mai scurt timp, acțiunea de strângere a câinilor fără stăpân;

- se suspendă, pe o perioadă nelimitată, organizarea de târguri, oboare, aglomerări de animale, expoziții, transporturi de animale (neautorizate) sau orice alte evenimente care implică mișcarea animalelor din toate speciile .

