FILIT Iași anunță primii invitați ai ediției din anul 2025

Organizatorii Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT anunță lista primilor invitați care vor participa la cea de-a XIII-a ediție a evenimentului, ce se va desfășura în perioada 22-26 octombrie 2025.

Publicul va putea interacționa cu invitați celebri, figuri importante ale scenei culturale contemporane, atât din România, cât și din străinătate. Printre aceștia se numără și Junot Díaz (laureat al Premiului Pulitzer și câștigător a numeroase premii prestigioase), Tracy Chevalier (autoarea fenomenului editorial internațional „Fata cu cercel de perlă”, cu romane traduse în peste 45 de limbi), Michel Bussi (unul dintre cei mai citiţi autori francezi contemporani, cu zeci de milioane de volume vândute și tradus în peste 35 de limbi), Cristian Mungiu (unul dintre cei mai apreciați regizori, scenariști de film români contemporani). Într-un eveniment dedicat unui volum special, ce va apărea la Editura Muzeelor Literare, se vor reuni 3 scriitori ucraineni consacrați, implicați direct în războiul din Ucraina: Olena Herasymiuk (poetă, participantă la acțiuni de luptă, paramedic, activistă civică), Pavlo Matiușa (poet, prozator, traducător, căpitan în Forțele Armate ale Ucrainei), Serhii Demciuk (scriitor, jurnalist, soldat în cea de-a Doua Legiune Internațională pentru Apărarea Ucrainei).

La FILIT 2025 vor participa și alți scriitori internaționali de renume, traduși în mai multe limbi și laureați ai unor premii și distincții prestigioase, precum: Nick Bradley (Regatul Unit), Eugène (Elveția), Dorota Masłowska (Polonia), Alma Mathijsen (Țările de Jos), Judith Poznan (Germania), Nikola Scott (Germania), Leo Vardiashvili (Georgia, Regatul Unit), Carlo Vecce (Italia), Isidoros Zourgos (Grecia). Lor li se vor alătura invitați români, apreciați pentru contribuțiile literare: Shauki Al-Gareeb, Cezarina Anghilac, Lorina Bălteanu, Ioana Bâldea Constantinescu, Florin Bican, Corin Braga, Mimi Brănescu, Ruxandra Cesereanu, Marian Coman, Bogdan Crețu, Silvia Dumitru, Cristian Fulaș, Tudor Ganea, Andrei Gorzo, Ciprian Mitoceanu, Veronica D. Niculescu, Daniela Rațiu, Andreea Răsuceanu, Ligia Ruscu, Radu Vancu, Alina Voinea.

La evenimentul din perioada 22-26 octombrie 2025 vor lua parte și poeții Marius Aldea, Radu Andriescu, Șerban Axinte, Cristina Drăghici, Victor Fală, Dóra Mărcuțiu-Rácz, Oana Paler, Bogdan-Alexandru Petcu, George State, Aleksandar Stoicovici, János Szántai, Ioana Vintilă.

Prezenți la FILIT 2025 vor fi și traducătorii străini, cu o contribuție esențială în promovarea literaturii române și în traducerea și publicarea autorilor români pe plan internațional: Sindre Andersen (Norvegia), Anita Bernacchia (Italia), Monica Cure (România/SUA), Peter Groth (Germania), Laure Hinckel (Franța), Radosława Janowska-Lascar (Polonia), Đura Miočinović (Serbia), Corina Oproae (Spania), Szonda Szabolcs (România – limba maghiară), Jiřina Vyorálková (Cehia).

FILIT va găzdui o etapă din turneul festivalurilor partenere în CELA – Connecting Emerging Literary Artists, un proiect co-finanțat de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, care sprijină scriitori și traducători în limbi cu vizibilitate editorială redusă. Scriitoarele Ajda Bračič (Slovenia) și Corinne Heyrman (Țările de Jos/Belgia) vor dialoga pe scenă cu traducătorii lor, Sergiu Lozinschi (slovenă), Mădălina Balea și Andreea Bălteanu (neerlandeză). Vor fi prezenți la festival și traducătorii din echipa românească: Jessica Bilcec (ucraineană), Ilinca Gângă (spaniolă), George Doru Ivan (italiană), Maria Lupescu (bulgară), Aleksandra Petrov (sârbă), Andrei Săndulescu (cehă), Oana-Andreea Stoe (polonă).

Numele menționate anterior formează prima parte a invitaților la FILIT 2025, iar lista completă a invitaților speciali (inclusiv scriitori, manageri culturali, editori, jurnaliști și artiști) va fi dezvăluită în scurt timp.

FILIT este un eveniment anual organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și finanțat de Consiliul Județean Iași. Ediția de anul acesta este sprijinită de Primăria Municipiului Iași și se desfășoară sub înaltul patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România și sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Mai multe detalii vor fi publicate pe site-ul www.filit-iasi.ro.