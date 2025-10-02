FII PARTE DIN SCHIMBARE – ALEGE O CARIERĂ ÎN POLIȚIE

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoșani organizează recrutarea candidaților în vederea participării la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, sesiunea septembrie – decembrie 2025.

Cei care își doresc o carieră în poliție au șansa de a participa la concursul de admitere în Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr”, Câmpina pentru unul dintre cele 1340 de locuri sau Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan”, Cluj, unde sunt scoase la concurs 300 de locuri.