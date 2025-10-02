FII PARTE DIN SCHIMBARE – ALEGE O CARIERĂ ÎN POLIȚIE

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoșani organizează recrutarea candidaților în vederea participării la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, sesiunea septembrie – decembrie 2025.
Cei care își doresc o carieră în poliție au șansa de a participa la concursul de admitere în Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr”, Câmpina pentru unul dintre cele 1340 de locuri sau Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan”, Cluj, unde sunt scoase la concurs 300 de locuri.
Înscrierea candidaților se va efectua exclusiv ON-LINE prin transmiterea cererii de înscriere în format electronic la adresa de e-mail resurseumane@bt.politiaromana.ro, în perioada 01.10.2025 – 17.10.2025, orele 23:59, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.
Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul I.P.J. Botoșani http://bt.politiaromana.ro,
pe paginile oficiale ale unităților de învățământ.sau la nr. de telefon 0231/507168 unde cei interesați pot suna zilnic, în intervalul orar 0800 – 16.00.