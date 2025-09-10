Festivalul Luminilor din cadrul Zilelor Săvinenilor se reprogramează pentru duminică, 14 septembrie 2025

COMUNICAT DE PRESĂ

Organizatorii Zilelor Săvinenilor 2025 anunță că Festivalul Luminilor – ediția a II-a va avea loc duminică, 14 septembrie 2025, începând cu ora 17:30, pe Pietonalul Săveni și în Parcul Eroilor.

Inițial, evenimentul era programat pentru vineri, 12 septembrie, însă din cauza prognozei meteo nefavorabile, echipamentele de lumini și decorurile speciale nu pot fi expuse în siguranță. Reprogramarea a fost făcută pentru a proteja atât participanții, cât și calitatea artistică a spectacolului.

Programul Festivalului Luminilor – duminică, 14 septembrie 2025, ora 17:30:

Dansatori cu lumini

Discotecă Neon

Face painting pentru cei mici

Street Food cu arome variate

Mascote Disney și voie bună pentru toți

Festivalul rămâne parte integrantă din Zilele Săvinenilor 2025 și va aduce aceeași atmosferă de magie și bucurie, în spiritul comunității.

Organizatorii mulțumesc artiștilor, voluntarilor și publicului pentru înțelegere și sprijin, subliniind că această schimbare de program este făcută în beneficiul tuturor.