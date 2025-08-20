FESTIVALUL INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ Botoșani începe astăzi, 20 august!

Teatrul pentru Copii și Tineret ,,Vasilache” prezintă în deschiderea festivalului spectacolele :

S - de la ora 18.00, pentru copii, părinți și bunici❗

cu ̆ - de la ora 20:15, pentru tineri și adolescenți❗

Spectacolele gratuite vor avea loc în Centrul Istoric al municipiului Botoșani

Festivalului Instituţiilor de Cultură Botoşani, ediţia a IV-a 2025, este organizat de către Filarmonica „George Enescu” Botoşani, în colaborare cu Teatrul ,Mihai Eminescu” Botoşani şi Teatrul pentru Copii şi Tineret ,,Vasilache” Botoşani, cu sprijinul Primăriei municipiului Botoşani.

Vă așteptăm la cele mai frumoase spectacole pe care le vom prezenta la FIC !