miercuri 20 august, 2025
FESTIVALUL INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ Botoșani începe astăzi, 20 august!

Teatrul pentru Copii și Tineret ,,Vasilache” prezintă în deschiderea festivalului spectacolele :

 

     S    - de la ora 18.00, pentru copii, părinți și bunici❗

        cu  ̆  - de la ora 20:15, pentru tineri și adolescenți❗

 

Spectacolele  gratuite vor avea loc în Centrul Istoric al municipiului Botoșani

 

Festivalului Instituţiilor de Cultură Botoşani, ediţia a IV-a 2025, este organizat de către Filarmonica „George Enescu” Botoşani, în colaborare cu Teatrul ,Mihai Eminescu” Botoşani şi Teatrul pentru Copii şi Tineret ,,Vasilache” Botoşani, cu sprijinul Primăriei municipiului Botoşani.

 

Vă așteptăm la cele mai frumoase spectacole pe care le vom prezenta la FIC !

AFIS FESTIVALUL INSTITUTIILOR DE CULTURĂ- 2025

