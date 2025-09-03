Festivalul APOLODOR – un regal al ilustrației de carte românească

Șase expoziții de ilustrație de carte veche sau contemporană, cu lucrări publicate sau inedite;

Creațiile a zeci de artiști plastici vor fi expuse la Botoșani și Ipotești;

La atelierele APOLODOR, copiii și tinerii vor învăța cum se creează un personaj și cum se ilustrează o carte.

Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR propune publicului din Botoșani, între 18 și 21 septembrie, o serie de expoziții ce reflectă tendințele din ilustrația de carte românească contemporană, prezintă în premieră ilustrații inedite ale marii artiste Tia Peltz și oferă o perspectivă asupra viitorului acestei arte, prin prezentarea lucrărilor unor tineri absolvenți și elevi pasionați de ilustrație.

„BOOKM@P. Cartografia ilustrației românești”, expoziție curatoriată de Cezarina Caloian, ce va fi găzduită de foaierul Teatrului Mihai Eminescu, aduce în atenția publicului peste 40 de lucrări, semnate de 23 de artiști consacrați, prezenți pe piața de carte românească pentru copii cu volume îndrăgite de cei mici: Bianca Anton, Anna Benczedi, Raluca Burcă, Maria Căruntu, Georgiana Chițac, Alexandru Ciubotariu, Florin Corodescu, Mihail Coșulețu, Marina Debattista, Irina Dobrescu, Sabina Drinceanu, Agnes Keszeg, Ana Maria Lemnaru, Stela Lie, Andrei Măceșanu, Daniela Olaru, Mihaela Paraschivu, Anca Smărăndache, Maria Surducan, Diana Tivu, Radu Răileanu, Dan Ungureanu și Cristiana Radu.

Cea de-a doua expoziție, denumită „1001 de cărți obiect”, organizată în galeria Memorialului Ipotești, va fi dedicată tinerilor ilustratori aflați la debut.

„În ediția de anul acesta prezentăm o serie de studenți și absolvenți ai specializării Grafică din cadrul UNAGE Iași. Propunem publicului o incursiune în vasta colecție de cărți-obiect pe care specializarea noastră o deține, prezentând o diversitate de perspective artistice, tehnici și procedee de lucru, înglobate în formate tradiționale sau experimentale. În edițiile viitoare, dorim deschiderea acestui eveniment către toate universitățile de artă din țară, dar și către ilustratorii liber profesioniști”, declară Cezarian Caloian, conf. univ. dr. la UNAGE Iași și curatoarea celor două expoziții.

Dana Lungu a pregătit o expoziție care ne duce în lumea artistei Tia Peltz, celebră ilustratoare de cărți pentru copii, recunoscută pentru căldura și umanismul cu care își creionează personajele: „Ilustrații la poveștile lui Ion Creangă”, care va putea fi văzută la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”. Expoziția cuprinde șase desene inedite: este vorba despre ilustrații ce ar fi trebuit să ilustreze un volum cu poveștile lui Ion Creangă, dar care au rămas necunoscute publicului larg deoarece proiectul editorial din anii ‘60 nu s-a mai finalizat.

La Casa Corpului Didactic, expoziția „Neanderthal” a ilustratoarei Raluca Burcă va prezenta ilustrații ce au stat la baza cărții „O călătorie în timp la oamenii de Neanderthal”, semnata de Iulian Comănescu și publicată de Editura Humanitas Junior. Raluca Burcă, originară din Botoșani, se întoarce acasă pentru a le prezenta iubitorilor de carte și ilustrație cum putem, îmbinând documentarea și imaginația, să le vorbim copiilor despre istoria omenirii în imagini convingătoare.

În cadrul celor patru zile ale festivalului, vor mai fi vernisate expozițiile „Maria Baciu, copilării cu autograf”, curator: Blanche Anemone Pietraru, la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” și „Ilustrații de poveste”, cu lucrări ale elevilor de la Liceul de Artă „Ștefan Luchian”, curator: prof. Genoveva Dolhescu, în Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu”.

Pe lângă evenimentele expoziționale, vor avea loc de o serie de workshopuri susținute de ilustratori consacrați. Astfel, Dan Ungureanu îi așteaptă pe cei mici la atelierul „Un pinguin celebru! Cum a apărut Apolodor, de la primele schițe la personajul Apolodor”, iar Raluca Burcă va avea mai multe întâlniri cu copiii în școlile din Botoșani.

„Character design în ilustrație și animație”, atelier susținut de Sabina Drinceanu și Bianca Simionescu, va prezenta etapele de concepere și construcție în funcție de tipul de personaj: uman, animal umanizat sau hibrid, personaj pozitiv sau negativ, categoria de vârstă din care face parte, fizionomie, gestică și mimică facială, vestimentație etc. În „Storyboard-ul în cartea ilustrată pentru copii”, Sabina Drinceanu va aborda metodele și etapele de construcție a unei narațiuni vizuale, pornind de la parcurgerea textului literar, alegerea momentelor cheie, construcția personajelor, compunerea fiecărei scene în parte, redarea atmosferei, etc. Ambele workshopuri vor fi desfășurate în colaborare cu Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani.

Inițiat de Dan Lungu (director) și Luminița Corneanu (director artistic), festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR se va desfășura sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România și este finanțat de Consiliul Local și Primăria Municipiului Botoșani.

Echipa festivalului

Director: Dan Lungu

Director artistic: Luminița Corneanu

Curator al expozițiilor de ilustrație: Cezarina Caloian

Director executiv: Costică Roman

Manager logistică și voluntari: Alexandru Teioșanu

Identitate vizuală: Marinela Ciobanu

Comunicare: Irina Simniceanu

Social Media: Ana Maria Ionel

Website: Robert Pietraru

Organizator: Fundația Corona

Finanțatori: Consiliul Local și Primăria Municipiului Botoșani

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Teatrul Național „Mihai Eminescu” Botoșani, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, Botoșani, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Palatul Copiilor Botoșani, Casa Corpului Didactic Botoșani, Galeria ArtEast Iași, Tipografia Printco Iași, Agenția Caracteristic, CNIPT Botoșani, Asociația pentru Ospitalitate Culturală – AOC Iași, Asociația Scriitorilor de Literatură pentru Copii și Adolescenți din România – „De Basm”, Fundația Star of Hope – SOH România

Edituri partenere: Editura Arthur, Editura Polirom, Editura Vlad și Cartea cu Genius, Editura YoungArt, Editura Minigrafic, Editura Humanitas Junior, Editura Gama, Editura Alice Books

Parteneri media: Radio România Cultural, TVR Cultural, TVR Iași, Buzz Botoșani, PressHub, Revista Clivaj, Botoșăneanul, VIVA FM, Monitorul de Botoșani, Observator Cultural;

Sponsori: Nea Ilie Bucătarul Sulița, Practic-Comerț-Strugaru S.R.L Darabani, Cofetăria Rida Botoșani, Artechwine Botoșani, Danimet Exim SRL, SC Optim Diagnostic SRL, SC S&S BISMGM SRL, Botoșani Shopping Center.

ACCESUL LA TOATE EVENIMENTELE DIN PROGRAM ESTE GRATUIT