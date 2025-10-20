luni 20 octombrie, 2025
Femeie din Flămânzi, amendată după ce câinele acesteia a distrus cultura unui vecin

O femeie din orașul Flămânzi a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei pentru faptul că nu și-a supravegheat animalul domestic, iar acesta a provocat distrugerea unei culturi ce aparținea unui vecin. Sancțiunea a fost aplicată în baza Legii 61 din 1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, conform căreia ”lăsarea în liberate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri” constituie contravenție.

