Felicitări pentru un pompier care a predat ștafeta colegilor mai tineri

Astăzi, plutonier adjutant șef Petrea Dan Condrea, subofițer al Gărzii de Intervenție Ștefănești, a încheiat o frumoasă etapă din viața sa profesională și a predat ștafeta colegilor mai tineri. De mâine, începe un nou drum – cel al pensiei

De-a lungul carierei, prin devotament, seriozitate și profesionalism, a răspuns mereu prezent acolo unde era nevoie – cu promptitudine, responsabilitate și suflet. A fost sprijin pentru comunitate, respectat de cetățeni și un adevărat exemplu de camaraderie pentru colegii săi.

Îi mulțumim pentru întreaga activitate, pentru curaj și dăruire, și îi dorim sănătate, liniște și cât mai multe bucurii alături de cei dragi.

Se închide astăzi o pagină importantă din cariera sa, dar rămân în urmă respectul, recunoștința și aprecierea noastră.