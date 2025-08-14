Expoziția ,,SEMN. CULOARE. SIMBIOZĂˮ la Muzeul Județean Botoșani

Muzeul Județean Botoșani găzduiește, în perioada 16 – 30 august 2025, în spațiul Colecției de Artă, expoziția ,,SEMN. CULOARE. SIMBIOZĂˮ. Vor fi expuse lucrări ale artiștilor botoșăneni Marcel Alexa și Ionuț Gafițeanu, absolvenți ai Școlii Populare de Artă ,,George Enescuˮ Botoșani – clasa profesor Victor Hreniuc. Expozanții, membri ai Societății Culturale EXPO – ART Botoșani, au participat la diverse tabere naționale și la expoziții colective, deschise la Botoșani, precum : ,,Anuala Artiștilor botoșăneniˮ, ,,Salonul Inter/Național de Arte Vizuale INTERFERENȚEˮ, ,,Salonul de Varăˮ (27 august – 15 septembrie 2023), etc., ,,Generații – Profesorul și elevii de odinioarăˮ (decembrie 2023 – Galeriile de Artă ,,Ștefan Luchianˮ Botoșani), etc., dar și în alte locuri din țară. Au mai expus împreună, 16 picturi, peisaje și compoziții, pe simezele Botoșani Shopping Center, în luna septembrie 2012. Au expus apoi la Galeriile de Artă ,,Ștefan Luchian Botoșaniˮ alături de Mircea Mihăilescu – meșter popular din Hârlău, membru al Asociației Meșterilor Populari din Moldova, într-o expoziție de pictură, grafică și sculptură în lemn, vernisată în 3 august 2013, denumită ,,EUL DIN NOIˮ. Vernisajul va avea loc duminică, 17 august 2025, ora 11. Prezintă Steliana Băltuță, etnograf.