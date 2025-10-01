Expoziția personală Elena Oana Agapie, CALIGRAFII PE STICLĂ. SEVA ÎNTREGULUI, la Muzeul Județean Botoșani

Comunicat de presă

Muzeul Județean Botoșani găzduiește, în perioada 2 -16 octombrie 2025, în spațiul Galeriei ,,Colecția de Artăˮ, expoziția personală CALIGRAFII PE STICLĂ. SEVA ÎNTREGULUI, cu lucrări semnate de artista Elena Oana Agapie.

Expoziția cuprinde un număr de 33 de icoane și 33 de desene laice și încununează o viață de creație și trăire spirituală. Referindu-se la icoanele pe care le creează, artista menționează: ,, Pictez icoane din respect pentru oameni. Icoana a avut mereu o încărcătură simbolică aparte. Sunt fascinată de icoanele țărănești, însă continui meșteșugul vechilor iconari în alt plan ideatic. Apelez la elemente iconografice tradiționale, folosind și materiale moderne, pentru că îmi ușurează muncaˮ.

Născută în 1964, la Călărași, artista a absolvit Școala de Arte Frumoase din București (secțiile de grafică și pictură; master class în pictură pe sticlă – 1990), iar din anul 2000 este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Începând cu anul 1986 a deschis numeroase expoziții personale la: Bușteni, Călărași, Sinaia, București, Slobozia și Brașov, iar din anul 1989 a participat la diverse expoziții de grup, organizate în țară (București și Brașov) și în străinătate (Geldrop – Olanda și Budapesta – Ungaria).

Lucrări ale artistei se regăsesc atât în colecții muzeale, cât și în patrimoniul altor instituții de cultură: Muzeul Dunării de Jos (Călărași), Muzeul Agriculturii din Slobozia (Ialomița), Muzeul Municipiului București, Cercul Militar National București, Muzeul de Artă Brașov, Biblioteca Județeană ,,George Barițiuˮ Brașov, Centrul Cultural ,,Ionel Perleaˮ Ialomița.

Vernisajul va avea loc vineri, 3 octombrie 2025, ora 16.

Prezintă Dănuț Huțu – director al Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Botoșani. Curator eveniment Ana Coșereanu – muzeograf.

Program de vizitare: zilnic, orele 9 – 16,30. Intrarea gratuită.