Comunicat de presă

Muzeul Județean Botoșani găzduiește, în perioada 1-14 septembrie 2025, la Galeria „Colecția de Artă”, expoziția de pictură „Gânduri spre infinit”, cu lucrări semnate de artista Adina Strugariu. Prin cele 33 de creații artistice, realizate în tehnica acrilic pe pânză, în maniere diferite, de la pete transparente la tușe consistente, trasate energic în pensulă și cuțit, Adina Strugariu – aflată la prima expoziție personală – propune o incursiune inedită într-o lume a trăirilor interioare inspirate din realitatea cotidiană, transfigurată prin abordarea neconvențională. Lucrările au o tematică variată, de la figurativ la abstract: compoziții cu personaje, elemente arhitecturale și industriale.

Adina Strugariu a absolvit Facultatea de Arte Plastice în cadrul Academiei de Arte „George Enescu” din Iași în 1998 și este profesor titular la Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani. De la începutul anilor 2000, a participat la tabere de creație și a prezentat lucrări în numeroase expoziții de grup și colective, la Botoșani și în țară: „Anuala artiștilor botoșăneni” (2007, 2021), Salonul Național de Arte Vizuale „Interferențe” (2020, 2022, 2024), expoziția ,,Arta… la feminin”, expoziția de arte vizuale ,,IA – Valențe contemporane” (organizată de Liceul de Artă ,,Ștefan Luchian” și Muzeul Județean Botoșani, 2021), expoziția „Suprapuneri estetice. Cămașa românească”, edițiile I, II și III (2023, 2024 și 2025), concursul de pictură ,,Andronic Țăranu” (premii speciale la secțiunea compoziție, 2020, 2021), expoziția de arte vizuale ,,4 ART” (Galeriile de Artă ,,Ștefan Luchian” Botoșani, 2021), expoziția de pictură organizată în cadrul Proiectului „Flower Power” (Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2020), expoziția de pictură a grupului „ART 98” (format din absolvenți ai Facultății de Arte, promoția 1998) (UAPR – filiala Iași, 2024).

Referindu-se la creațiile sale, Adina Strugariu menționează: „Ca artist plastic, nu am contenit să mă dezvolt, să experimentez, să îmi creez un stil, încercând tehnici de pictură variate, de la terminarea studiilor și până în prezent”.

Vernisajul va avea loc luni, 1 septembrie 2025, ora 16.00.

Prezintă: Maria Laura Tocariu.

Intrarea este liberă. Vă așteptăm!