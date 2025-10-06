Expoziția de artă plastică „Culorile verii”

Comunicat de presă

Muzeul Județean Botoșani a organizat duminică, 5 octombrie 2025, la Muzeul de Etnografie, vernisajul expoziției de artă plastică intitulată „Culorile verii”.

Cuprinzând lucrări de pictură pe sticlă și pe pânză, realizate în perioada 9 august – 7 septembrie de către Laurențiu Anisie, Nicoleta Butnariu, Alina Dumitrița Chipăruș, Noemi Ciobanu, Rodica Cojocariu, Ioana Nicoleta Cuciureanu, Loredana Filip, Dumitrița Horodincă, Alina Ramona Ignat, Raluca Knihinschi, Daniela Amalia Moraru, Maria Daniela Năstruț, Adina Prozoroschi, Mihaela Cristina Puciu, Luminița Zvâncă, în cadrul atelierelor creative pentru adulți, această expoziție a fost o etapă distinctă a proiectului cultural intitulat „Dimineți la muzeu”. O inițiativă de suflet, concepută nu doar pentru a pune în valoare creativitatea participanților, ci și pentru a-i conecta la particularitățile culturale ale muzeului, a-i face receptori ai activităților noastre și, totodată, evaluatori ai acestora, atelierele pentru adulți au creat legături artistice, dar și umane, pe a căror rezistență în timp contăm.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 5-19 octombrie 2025.

Vă așteptăm!