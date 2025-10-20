Explozii controlate în poligonul militar Copălău

Astăzi, la poligonul militar Copălău, pirotehnicienii botoșăneni au distrus, prin explozie controlată, 27 elemente de muniție (grenadă defensivă, proiectil 105 mm, 21 cartușe — 7,92/7,62 mm, focoase, stabilizator și încărcător).

Pentru prevenirea incidentelor, la misiune au participat un echipaj de jandarmi (asigurare zonă) și un echipaj SMURD (supraveghere medicală).