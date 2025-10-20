Explozii controlate în poligonul militar Copălău

Astăzi, la poligonul militar Copălău, pirotehnicienii botoșăneni au distrus, prin explozie controlată, 27 elemente de muniție (grenadă defensivă, proiectil 105 mm, 21 cartușe — 7,92/7,62 mm, focoase, stabilizator și încărcător).
Muniția a fost găsită în localitățile Botoșani, Drăgușeni, Frumușica și Șendriceni.
Pentru prevenirea incidentelor, la misiune au participat un echipaj de jandarmi (asigurare zonă) și un echipaj SMURD (supraveghere medicală).
Recomandări pentru populație:
nu atingeți și nu loviți obiectele metalice suspecte;
nu încercați să le ridicați sau să le demontați;
apelați imediat 112 dacă descoperiți proiectile, grenade, cartușe sau alte obiecte care pot părea muniție.
Vă mulțumim pentru responsabilitate — siguranța comunității depinde de fiecare dintre noi.