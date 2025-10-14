EXPERIENȚA POLIȚIȘTILOR BOTOȘĂNENI, APRECIATĂ ÎNTR-UN PROIECT EUROPEAN DE COMBATERE A FALSIFICĂRII DOCUMENTELOR

Doi polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au participat, în perioada 7-10 octombrie, la un workshop internațional organizat în Polonia, în cadrul proiectului „Police International Cooperation – Strengthening the EU Police Capacity to Prevent and Combat Transnational Crime”.

Evenimentul a reunit specialiști în domeniul criminalisticii și investigațiilor criminale din mai multe state membre ale Uniunii Europene, având ca scop îmbunătățirea cooperării polițienești internaționale și consolidarea capacităților de prevenire și combatere a infracțiunilor de falsificare a documentelor.

Activitățile au inclus sesiuni de prezentare, ateliere practice, demonstrații tehnice și dezbateri interdisciplinare. Participanții au analizat tendințele actuale privind contrafacerea documentelor, metodele moderne de verificare a autenticității, utilizarea echipamentelor criminalistice, precum și exemple de bună practică din România, Polonia, Germania și Spania.

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani a fost reprezentat de subcomisar de poliție Cuti Constantin, șeful Serviciului Criminalistic și de subcomisar de poliție Mănăstireanu Cătălin, ofițer în cadrul Serviciului de Investigații Criminale. Cei doi polițiști au participat activ la atelierele dedicate analizei criminalistice aplicate, în cadrul cărora au fost realizate demonstrații practice privind identificarea documentelor falsificate și au fost formulate propuneri concrete pentru dezvoltarea unui cadru de instruire specializat adresat polițiștilor europeni.

„Participarea la acest workshop ne-a oferit oportunitatea de a împărtăși experiența acumulată în activitățile criminalistice desfășurate în România și, totodată, de a învăța din bunele practici aplicate în celelalte state participante. Informațiile dobândite vor contribui, cu siguranță, la îmbunătățirea capacității Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani de a identifica și combate infracțiunile de fals” subcomisar de poliție Cuti Constantin, șeful Serviciului Criminalistic.