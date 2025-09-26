EXERCIȚIU DE AMPLOARE, PENTRU INTERVENȚII ÎN CAZURILE ÎN CARE AU FOST UTILIZATE DISPOZITIVE EXPLOZIVE

În perioada 24-26 septembrie 20025, Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani a fost gazda unui stagiu de pregătire pentru creșterea capacității de reacție și uniformizarea modului de intervenție a structurilor implicate în evaluarea primară și neutralizarea dispozitivelor explozive, precum și perfecționarea modului de efectuare a cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor în care au fost utilizate dispozitive de acest tip.

Timp de trei zile specialiștii din cadrul Institutului Național de Criminalistică – Inspectoratului General al Poliției Române, Serviciilor criminalistice din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Suceava, Iași, Bacău, Neamț, Vaslui și Vrancea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani, Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Grupa pirotehnică s-au antrenat la Botoșani.

Activitățile s-au încheiat cu un exercițiu demonstrativ privind modul de intervenție și cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor în care au fost utilizate dispozitive explozive improvizate.